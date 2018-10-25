高雄》民進黨資深黨員表態挺韓國瑜 陳其邁：尊重

2018年10月25日 11:29 中時 李義

高雄市長選舉倒數30天之際，2位民進黨前議員在國民黨市黨部召開記者會表態力挺韓國瑜。（李義攝）

民進黨創黨黨員陳振福與資深黨員羅兆洪，25日聯袂在國民黨高雄黨市部召開記者會表態力挺韓國瑜，他們說，認為韓國瑜能做得好，民進黨未看見近些年來百姓受的苦，羅更呼綠色選民大膽站出來挺韓國瑜。

2人均是前高雄縣議員，在地方屬於大老級意見領袖，羅兆洪說，大多數美濃鄉親認同韓國瑜理念而挺韓，選舉要選賢與能不要分黨派；他知道很多人不敢站出來，呼籲綠色支持者不要再分國民黨民進黨，大膽站出來，1人拉10票再拉100票，為了下一代子孫，讓韓國瑜當選市長帶動經濟好轉。

羅也力挺韓國瑜母語政策，讚許韓有遠見，學校教好中英文，母語回到家庭教，中英文好才能在世界立足，講客家語能到美國賺大錢嗎？

挺了民進黨一輩子的羅兆洪，不曾走進國民黨黨部，第一回就是召開記者會表態挺國民黨市長候選人，他笑說心情有些忐忑，但客家的硬頸精神鼓勵他勇敢站出來說話，做對的事。

陳振福說，當年冒著生命危險到圓山飯店參與創黨，後來還因為參加機場事件而被抓，判刑1年10月，2年黨員期間見到黨內派系傾輒，飽受攻擊抹黑，才憤而退黨。

他更把炮口對準新潮流系火力全開，指創黨元老費希平曾說新系是法西斯主義者，邱議瑩父親邱茂男也曾說新系比共產黨還共產黨，只要有異議者就會遭批鬥。

陳振福還向選民與各地候選人喊話：「選舉遇到新潮流系，不要怕抹黑」要選民明辨是非，否則如同當年施明德遭一捲不明錄音帶抹黑取消資格，還他清白時選舉已結束。

他還疾呼「要注意發生灌票事情」，以今年民進黨黨代表初選投票率高達90多趴，重選後只有70多趴，要小心選舉灌票。

記者會後，陳振福與志工們笑談：「當年就是我幫余陳月瑛打倒你們的蔡明耀，開啟高雄縣長期執政天下」

針對民進黨創黨元老表態轉挺韓國瑜，陳其邁25日上午受訪表示，選舉過程中，本來就要尋求不同黨派的支持，也有很多國民黨的人支持他，「但我們會比較體諒對方的立場，要以這種方式做政治操作，我比較不會做這種事情」。他強調，民進黨創黨到現在已經好幾十年，有人有不一樣的選擇，他還是會尊重。

(中時 )