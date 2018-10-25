台北》柯競辦團隊頻搞烏龍 柯P：拼裝車就是有這種問題

2018年10月25日 11:31 中時 張潼 、 鄧博仁

台北市長柯文哲尋求連任聲勢雖旺，但競選團隊卻頻頻出包，從被罰錢、用Line辦「柯P揪朋友」活動臨時喊卡，甚至現在又傳出借選前之夜場地搞烏龍。對此，柯今無奈表示，海選來的臨時拼裝車就是會有這種問題，因為缺乏過去的經驗。

柯文哲一直以來民調都領先其他對手，但競選團隊卻經常出包，讓外界質疑到底是扯後腿還是螺絲鬆了？今年8月份，柯文哲官方Line帳號突傳送訊息，邀請網友填寫表單，以分別加入13個Line群組，盼將網路空氣票轉成組織票；未料，因沒人立即管理群組，導致群內網友都不知道發生什麼事，場面一團亂，接著還有人質疑有個資問題等，最後競辦將活動臨時喊卡。

接著，上個周末柯團隊在北投七星公園舉辦「行動競選總部園遊會」，事前信誓旦旦說，以園遊會形式在公園辦活動不違反規定，結果當天行動競選車一開進公園，就被以違停開罰，接著又因為有競選活動之實，沒入3萬元保證金。

最後，選前之夜路權在1個月前，也就是10月24日開放申請，包括藍營丁守中、無黨籍李錫錕等都順利借到場地，但系統卻顯示柯陣營提前在「23日」申請北市府前廣場，遭質疑偷跑，申請因而被駁回。

面對競辦團隊頻頻出包，柯文哲今受訪時也忍不住說，細節他不清楚，要問競辦，但「海選來的臨時拼裝車就是有這種問題，缺乏過去經驗是一大問題。」

(中時 )