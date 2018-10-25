台北》為丁守中站台 現場主持人高喊2020總統支持吳敦義

2018年10月25日 12:07 中時 季節 、 陳信翰

中華民國各省市同鄉會總會丁守中後援會成立大會，藝人吳靜嫻（左）到場支持。（陳信翰攝）

國民黨主席吳敦義於25日，出席大陸各省同鄉會國民黨籍台北市長候選人丁守中後援會成立大會，結果台上主持人郝曼麗高喊2020總統支持吳敦義！吳敦義回稱現在還不能決定2020人選，不能這樣喊。

在吳敦義上台致詞前，郝曼麗就先高呼，不只丁守中2018勝利，2020吳敦義總統勝利！吳敦義上台後表示，今天是特殊的日子，甲午戰爭滿清割讓台灣，滿清時代國家的恥辱由國民黨締造的中華民國給光復回來，所以才有台灣澎湖變成現在的復興基地。老蔣總統還把錢穆、傅斯年、胡適等人文巨擘和故宮文物護送到台灣使中華文化傳承不會間斷，也把央行黃金運到台灣作為新台幣發行保證，穩住金融，光從這點大家就該給老蔣總統鼓掌。

吳敦義表示2018年選舉一定要多贏幾個縣市，蓄積更多能量，2020年重返執政撥亂反正2020年要挑出品德、操守、能力政績且忠於國民黨中華民國的人當選總統，不過要先打贏2018再好好推出2020人選。主持人問吳敦義台北市長要支持誰時吳敦義說當然是丁守中，守中，守衛中華民國和中國國民黨，守住中道不偏不倚，這三守太重要了。

隨後郝曼麗高呼，2020總統支持哪位？ 吳敦義！吳敦義回稱，不能講這空頭支票，現在沒有任何人可以決定2020，一定要大公無私，沒有私心，加油可以，但不要講吳主席，講中國國民黨加油就好了。

吳敦義離場後，國民黨前主席洪秀柱到場，台上主持人說柱柱姊我愛你後請她上台，單身的洪秀柱打趣的說，她長那麼老了才有人說我愛你，年輕時都沒有跟她說這句話。

洪秀柱痛批民進黨政府假藉改革鬥爭，照民進黨的邏輯，中華民國也是國民黨附隨組織，因為中華民國是國民黨創建的，難怪民進黨也想消滅中華民國建立台灣國。會有如今這些亂象都是因為選錯人。2018如果選錯人，2020也不要做春秋大夢了。像如今的政府政治走錯路經濟就好不起來。

洪秀柱質疑，如今的選舉已經變成民粹滑稽作秀，這樣的人就容易當選，正經講政見沒人聽。丁守中無趣要是她青春回頭碰到這樣的人，也不會想跟他談戀愛，但他是好人，是模範家庭，懷抱理想抱負，是個想翻轉台北的人，如果大家有理想就選丁守中，丁守中當選一切有希望！

(中時 )