新北》侯友宜至板橋慈惠宮 為普悠瑪事件傷亡者祈禱

2018年10月25日 11:37 中時 王揚傑

國民黨新北市長候選人侯友宜今（25）日上午到板橋慈惠宮參拜，為普悠瑪事件中的傷亡者祈禱。侯友宜表示，發生傷痛的普悠瑪事件，今天特別到慈惠宮來，為往生者安息，受傷者早日康復來祈福，希望每個人都能平平安安、國家國泰民安，才有力量繼續往前走。

24日台北市長柯文哲再提大群館免繳房屋稅爭議，侯友宜表示，4個多月前已經都說明過，21年都合法，每年公司都有繳稅，任何稅一毛都沒漏掉，一切合法繳稅，沒有問題的。柯文哲又說選舉市面照妖鏡，媒體問侯是否覺得被影射？侯友宜說，21年當中都是由台北市政府認定，台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。

至於環保署24日公告廢止深澳電廠環評，是否影響侯的選舉主軸？侯友宜表示，燃煤電廠的廢止，是人民的力量站出來，環團學者專家的科學數據，讓政府停止的錯誤決策，這是集合大家的力量來改變。

侯友宜指出，他推出規畫青春山海線，從淡水到三貂角，用環保的方式，帶動山海線的休閒觀光及產業，這是未來新北市要走的路。

對於侯友宜淡江大學演講延期被批傲慢、心虛，侯友宜說：「我常常被老縣長虧一下、酸一下，他不虧不酸我一下好像很難過，沒關係，我們古意人讓他說一下也沒什麼。」

侯友宜接著說明，在發生了普悠瑪這麼嚴重的事件，全國上下哀慟，經選辦和學生不斷溝通協調，大家能夠互相體諒，已經改期在11月1日，這場講座會以他的人生工作經驗，面對危機如何看待，用單純的力量在整個警界工作生涯和領域做到更好，也要聽取學生的意見，未來他能多做些什麼。

媒體詢問青年論壇是否還有可能舉辦？侯友宜表示，上次在協調過程當中，後來是尊重學生的決定。

對於昨晚侯友宜在Line群組推出「友宜之聲」，侯說，這是他一些人生的小故事，把一些生活點滴、想法和有趣的事情，和好友們分享一些經驗。

(中時 )