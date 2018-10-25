新北》侯友宜至板橋慈惠宮 為普悠瑪事件傷亡者祈禱

國民黨新北市長候選人侯友宜上午到板橋慈惠宮為普悠瑪事件的傷亡者祈禱。（王揚傑攝）

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國民黨新北市長候選人侯友宜今（25）日上午到板橋慈惠宮參拜，為普悠瑪事件中的傷亡者祈禱。侯友宜表示，發生傷痛的普悠瑪事件，今天特別到慈惠宮來，為往生者安息，受傷者早日康復來祈福，希望每個人都能平平安安、國家國泰民安，才有力量繼續往前走。

24日台北市長柯文哲再提大群館免繳房屋稅爭議，侯友宜表示，4個多月前已經都說明過，21年都合法，每年公司都有繳稅，任何稅一毛都沒漏掉，一切合法繳稅，沒有問題的。柯文哲又說選舉市面照妖鏡，媒體問侯是否覺得被影射？侯友宜說，21年當中都是由台北市政府認定，台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。

至於環保署24日公告廢止深澳電廠環評，是否影響侯的選舉主軸？侯友宜表示，燃煤電廠的廢止，是人民的力量站出來，環團學者專家的科學數據，讓政府停止的錯誤決策，這是集合大家的力量來改變。

侯友宜指出，他推出規畫青春山海線，從淡水到三貂角，用環保的方式，帶動山海線的休閒觀光及產業，這是未來新北市要走的路。

對於侯友宜淡江大學演講延期被批傲慢、心虛，侯友宜說：「我常常被老縣長虧一下、酸一下，他不虧不酸我一下好像很難過，沒關係，我們古意人讓他說一下也沒什麼。」

侯友宜接著說明，在發生了普悠瑪這麼嚴重的事件，全國上下哀慟，經選辦和學生不斷溝通協調，大家能夠互相體諒，已經改期在11月1日，這場講座會以他的人生工作經驗，面對危機如何看待，用單純的力量在整個警界工作生涯和領域做到更好，也要聽取學生的意見，未來他能多做些什麼。

媒體詢問青年論壇是否還有可能舉辦？侯友宜表示，上次在協調過程當中，後來是尊重學生的決定。

對於昨晚侯友宜在Line群組推出「友宜之聲」，侯說，這是他一些人生的小故事，把一些生活點滴、想法和有趣的事情，和好友們分享一些經驗。

(中時 )

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