普悠瑪翻覆司機遭嫁禍 網發起1人1票要台鐵停止說謊

造成18死的普悠瑪事故，台鐵竟公然說謊，欲將全部責任推給尤姓司機，引發網友們憤怒。（中時資料照）

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中時電子報

針對普悠瑪出軌意外事故，台鐵昨天直指肇因在於尤姓司機關閉ATP、超速所致，但隨即遭台鐵企業工會打臉表示，尤男行駛過羅東後有提起ATP關閉，拆穿台鐵謊言；今天事故前完整43分鐘通聯紀錄曝光，證實尤姓司機獨自一人邊開邊修，一路孤立無援。對此，網友們對台鐵欲將此事嫁禍給尤男，紛紛在各大臉書社團po文痛罵，今天還有人在「爆料公社」臉書粉絲專頁PO文，發起1人1票要求台鐵局長、副局長下台的活動。

網友們發起一人一票，支持台鐵局長、副局長下台。（圖／翻攝自爆料公社）

網友們希望查明真相，勿將責任推給司機。（圖／翻攝自爆料公社）

台鐵原先直指是司機員關閉ATP未通知及超速釀禍，但隨後行政院公布初步調查報告，內容提及尤姓司機早在羅東站就告知關閉ATP，當時調度員還回答「知道」，狠打臉台鐵副局長杜微的原先說法都是在扯謊

消息傳開後，大部分的網友對此都氣憤無法諒解，從昨晚開始就在「爆怨公社」PO文痛罵，「一群混帳，火車的狀況只有鬼知道」、「出事3天就能總結，可憐無辜的乘客及司機，以後不敢再搭台鐵了」、「我覺得應該發起支持司機，不是由他一人負責」。

今天43分鐘通聯紀錄出爐後，就有網友在「爆料公社」發起1人1票活動，要求台鐵局長、副局長下台負責，同時停止說謊並重新管理內控。

(中時電子報)

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