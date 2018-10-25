《環球時報 》社評：中日社會需調整心理重塑彼此認識

2018年10月25日 12:33 中時 李文輝

日本首相安倍晉三25日至27日正式訪問大陸，這是中日關係回到正軌的又一標誌性事件。大陸《環球時報 》今天社評指出，中日關係對兩國來說都是最重要、也最複雜的雙邊關係之一，兩國是近鄰，相互需要和彼此防範不斷從不同方向影響雙方關係，加上現實摩擦和美國的離岸平衡作用，中日關係的長期態勢可謂不進則退。兩國社會需要進行互視的調整，從心理上對中日關係進行再定位，爭取徹底走出之前關係惡化留下的陰影，積極面向未來。

社評表示，這輪中日關係升溫是經歷數年、且烈度很高的重挫後實現的。這期間中日都蒙受了損失，因此雙方共同致力於安倍訪陸成功，並不斷為中日關係的修復提供動力，符合中日共同利益。

社評稱，首先，中日社會要相互尊重，肯定、接受對方長處，坦然面對自己短處。確立彼此尊重和共存共榮大原則後，中日就容易和而不同了。

中日尤其不應掉入理由被誇大了的、漸漸真假難辨的安全競爭。大陸強大起來，日本馬上擔心遭到因歷史原因導致的大陸報復，其緊張程度似乎遠遠超過了印、韓等對大陸的擔心。日本需要走出這樣的心理。

大陸社會則應克制對日本復活軍國主義的想像，不要用日本可能變成一個核大國並重新侵略中國的風險嚇唬自己。中日都不應把潛在的可能性當成現實風險對待，並讓它們主導兩國的戰略互視。

社評認為，兩國有釣魚台群島主權和東海畫界等紛爭，但雙方的管控能力應當是世界最高水準、而不應是最差的。中日因釣島紛爭惡化兩國全面關係，不能不說是挺滑稽的事，這不是成熟大國應該做的。

社評表示，歷史問題一直發展到那樣尖銳、敏感，也不正常。日本右翼成心挑事，毫無疑問挺惡劣的。但是那些人很來勁，「鬥志昂揚」，那種勁頭都是從哪兒來的，中日社會有必要共同反思。

社評強調，合則兩利，鬥則兩傷，在中日之間尤其準確。大陸快速崛起，是中日戰略態勢主要變數。日本不斷躁動，採取激進行動，是中日關係前幾年惡化的主要直接變數。雙方應當總結兩國關係前幾年的曲折，爭取從戰略心理層面拉近彼此，減少互疑，增加相互諒解和適應性，為兩國關係的回暖不斷加注動能。

(中時 )