立院質詢影片未經該立委同意使用 小心挨告！

2018年10月25日 11:54 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今討論國會助理法制化推動計畫，不過國民黨立委吳志揚提出為了方便助理作業，應該要開放下載除委員本人之外，諸如朝野協商等的影片下載，公開透明。不過立法院秘書長林志嘉表示，根據內規，使用其他立委質詢影片需經該立委同意，外面有人使用立委質詢影片都是「偷偷」下載，立委可以提告。

吳志揚指出，為落實開放國會透明國會，近期也開設國會頻道等網站、Youtube等，然而現行立法委員只能在使用TOKEN金鑰在院區內下載自己的質詢影片，其他諸如其他立委甚至黨團協商記錄都只能在線觀看，無法下載，院區外則完全不能下載，他提案建議完全透明化，開放外界下載。

林志嘉表示，根據立法院會議錄音管理規則內規，這個內規也經過院會同意，規定指出，他人發言之錄影錄音不得要求複製，除非經當事人同意者，才不在此限。也就是說立法委員下載自己的影片沒問題，但若要下載其他立委的影片，在沒有其他委員同意前不能下載。

國民黨立委林為洲反問，網路上他也看到很多不是他的幕僚的人也會剪輯他的影片。林志嘉表示，那些都是「偷偷」下載去用的，而不是經過立院同意的，「我們不會同意的」，林為洲問說，所以可以提告？林志嘉回答，「你可以告他，我們是要保護其他委員。」

民進黨立委李俊俋認為，有這個區別還是有需要，這也是對立委的基本尊重，現在外面很多人也會下載，國會頻道就可以下載了，有些人會下載了再去製作，他們就要負法律責任。林志嘉說，這牽涉到委員的狀況，可以告這些人。吳志揚的提案最後沒有通過。

(中時 )