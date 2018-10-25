賴清德：台鐵檢討常抱殘守缺 應全面改革

2018年10月25日 11:47 工商 張語羚

普悠瑪1021事故18人罹難，行政院長賴清德今（25）日說重話，台鐵過去發生很多次意外，「但檢討常常流於表面或是抱殘守缺，這一次要痛下決心，要進行全面性的檢討改革」，才能告慰亡者在天之靈。

賴清德今於行政院聽取「台鐵普悠瑪1021事故」報告後表示，台鐵普悠瑪1021事故造成多人傷亡，國人同感憂傷，社會也惶恐不安，行政院再次向罹難者表達哀悼， 祝福傷者早日康復，並向社會大眾道歉。

賴清德強調，「前事不忘後事之師」，政府應該痛下決心，全面檢討，避免遺憾再度發生，務必嚴格執行5項事務。

第一，為了獲得社會信任，賴清德說，此次事件行政院特別成立院級的行政調查小組，由政委吳澤成擔任召集人，後續的調查務必公正、客觀、公開透明，絕不徇私、不護短，讓證據說話，以昭公信，也才能夠解決爭端，得到社會信任，踏出改革的第一步。

第二，交通部應進行普悠瑪的全面安全體檢，在未完成前尊重專家的意見，並在新馬車站彎道減速慢行，以策安全，後續普悠瑪的體檢，也務必踏實，確實執行。

第三，賴清德指出，台鐵也要痛定思痛，進行大體檢，解決多年陳痾，除了從人、車、路以外， 包括管理及各個層面，都應全面檢討，此部分請政委張景森督導，希望未來台鐵能夠因為這個事件，更加安全、更加有效率，而且能提供更好的服務，如此才能告慰亡者在天之靈。

第四，行政院決定成立「運輸安全委員會」，獨立調查陸、海、空重大事故，建置更完全、完善的運輸環境，請交通部及人事總處，儘速研提相關組織法及作用法草案，於一個月內送立法院審議。

第五，後續包括醫療復健，請衛福部持續協助各大醫院，針對住院病人，特別是加護病房病人，應提供最好的醫療。

賴清德強調，特別要注意復健的部分，羅東聖母醫院有2位脊髓損傷病人，一個是頸椎，一個是胸椎，下半身恐癱瘓，後續若出院後，其復健及居家生活環境改善，甚至生活的照顧，交通部都要負起責任。

其中有一位姚女士頸椎骨折，兩個孩子都還在唸書，她的先生已經過世，單親撫養兩個小孩，後續的生活照顧，不論是對於罹難者或重傷者家裡的生活照顧，均要提供確實幫助，而非僅給予死者或重傷者給了錢，政府就沒事了。

賴清德說，我們要避免因為這個事件，影響其未來的生活及孩子未來的前途。我們都要有責任做到這樣的地步，每個計畫持續性的要有專人關心這樣的家庭，讓他生活上不致產生困難，使孩子可以持續念書及就業，避免因為此一事件影響其前途。後續的後事處理，請陳美伶政委及交通部持續與台東縣政府等共同合作，讓後事辦理能更加順利。

(工商 )