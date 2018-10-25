進口有毒戴奧辛大閘蟹！業者50萬交保

2018年10月25日 11:50 中時 李怡萱

「喬艾舶國際企業有限公司」涉嫌從大陸安徽、江西進口含戴奧辛大閘蟹，全案依違反食安法，經海巡署移送基隆地檢署偵辦，郭姓業者訊後諭知50萬元交保。（李怡萱翻攝）

衛福部食藥署調查，進口商喬艾舶企業、侑豐企業等2家公司日前從大陸進口3批共15噸大閘蟹，因戴奧辛超標遭邊境攔截，業者卻擅自偷賣，從本月14日進口到22日查獲，至少已經流入市面9天，恐怕遭民眾吃下肚。全案涉嫌違反食安法，經海巡署移送基隆地檢署偵辦，「喬艾舶」公司郭姓業者訊後諭知50萬元交保。

海巡署基隆查緝隊於22日至24日會同食藥署、航調基隆站人員，突襲檢查「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」等3間公司位於宜蘭、新北市的切結存放地點，總計查獲1萬4千多公斤非法進口的大閘蟹。

其中，「喬艾舶」、「侑豐」存放的大閘蟹經檢驗，全數被檢出含戴奧辛，總計有8306.18公斤不合格大閘蟹。

據悉，涉嫌違規的郭姓業者疑向「喬艾舶」借牌，經手從大陸安徽、江西進口大批不合格大閘蟹，但並非實際負責人。至於「喬艾舶」公司是否有介入交易，還需要近一步查證。

基隆地檢署昨晚複訊到晚間10點左右，諭知郭姓業者50萬元交保；另外，昨還有傳1位證人、3位嫌疑人到案說明，訊後請回。

(中時 )