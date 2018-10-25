普悠瑪翻覆事件首位官員下台 台鐵局長鹿潔身請辭獲准

圖為台鐵局長鹿潔身日前赴立院備詢。(資料照片 黃世麒攝)

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台鐵局長鹿潔身（右）日前口頭請辭未獲准。（王思慧攝）

1021普悠瑪列車在宜蘭發生翻車，造成200多人死傷重大事故後，各界究責，台鐵對外說辭也一直在變，企圖將責任推卸給司機員，指是司機員關閉ATP未通報，還超速過彎以致釀禍，今司機員與調度員、列車檢查員的通聯記錄曝光，證實台鐵說謊。交通部吳宏謀剛對媒體表示，台鐵局長鹿潔身請辭獲准。

1021普悠瑪列車在宜蘭翻車後，台鐵、消防、衛生等單位全力救援，將傷亡的乘客送醫，台鐵也努力復救，台鐵局長鹿潔身當天晚上即口頭向交通部長吳宏謀請辭，隔日吳宏謀證實鹿潔身口頭請辭之事，也對媒體說，「我們當然要負責，不排除局長下台」，還說同樣普悠瑪號如果鑑定後是車子問題，也將全面停駛。

今司機員與調度員、列車檢查員的通聯記錄完整曝光後，證實台鐵局過去幾天對外說謊外，交通部長吳宏謀上午更是在行政院會後記者會表示，台鐵局長鹿潔身已請辭獲准。

今年62歲的鹿潔身是老台鐵人，他成大畢業後即進入台鐵，迄今37年；他是首批建教合作的員工，從列車長做起，是台鐵早期一波高學歷列車長，2016年他從副局長升任局長時，交通部高層曾說，歷年來台鐵局長多是外調，鮮少內升，鹿潔身是台鐵基層出身且熟悉台鐵業務，而破例由台鐵內升。

(中時電子報)

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