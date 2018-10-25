兵役體檢尷尬「驗鳥」 新北民政局趣味短片神還原

創意短片《兵役體檢的異想世界》以幽默誇張手法描述兵役體檢過程。（譚宇哲翻攝）

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創意短片《兵役體檢的異想世界》以幽默誇張手法描述兵役體檢過程。（譚宇哲翻攝）

役男面對即將入伍的忐忑心情，是許多人共同回憶，入伍前的體檢尤其讓不少人恐慌，新北市民政局日前拍攝創意短片《兵役體檢的異想世界》，描述體檢時面對的精神科、尿液檢驗、心電圖檢查以及最尷尬的泌尿科檢查情境，讓役男提前做好心理準備，幽默誇張的情節，也讓許多當過兵的男生會心一笑。

《兵役體檢的異想世界》劇情描述一名替代役男，故意假裝聽力有問題或是心電圖機器故障，想要躲避兵役，甚至幻想尿液檢體被護理師喝掉，害羞生殖器被醫生觸摸等等，各種趣味橋段令人噴笑。

短片由電影科班畢業的替代役男李柏辰負責拍攝，先前曾拍攝民政局《平安護送役男》、《役政始祖》、《役前職訓》、以及《最佳團隊 最佳服務》等多支影片，用年輕人角度行銷政策，此次透過誇張戲劇手法幫助役男面對體檢，也讓李柏辰覺得格外新鮮。。

民政局長江俊霆表示，役男從接到兵役體檢通知到入伍的過程，都是人生寶貴的第一次，對於體檢流程不了解，常借助google大神或是PTT網友討論，了解體檢在做什麼，但有些學長說法誇張，反而讓即將入伍的學弟充滿恐慌，為了消除役男對於體檢的緊張情緒，由局內同仁自製短片，用幽默風趣劇情告訴大家保持平常心，吃飽、睡飽、別亂想，兵役體檢其實很簡單。

民政局兵役徵集科長許力友提醒，兵役體檢跟一般健檢不同，體檢當天不可空腹前往，記得攜帶身分證和體檢通知單；許力友也說，體檢影片雖以搞笑方式呈現，但事實上醫師對每項兵役體檢都非常細心確實。

(中時 )

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