台北》姚文智競辦開箱 預告11月將辦「手牽手護台北」

2018年10月25日 12:02 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智競選辦公室今正式開箱，且姚陣營幕僚也一同換上印有「Taiwan Taipei」的螢光綠外套，象徵要讓台北換新衫。姚也預告，選前30天他將展開「點、線、面」衝刺，會瘋狂拜票，並在下月18日的選前超級星期天，舉辦「手牽手護台北」活動。

姚陣營今晚本來要舉辦「台北光復節」音樂晚會，但昨天臨時喊卡取消。姚說，由於普悠瑪事故大家都相當哀痛，且這三天停止競選活動，沒辦法宣傳，於是昨晚就宣布取消音樂會，「不過未來30天會繼續光復台北」。

媒體詢問，為何想取名「台北光復節」？姚說，過去大家認為今天是台灣光復節，民進黨已經20年沒在台北執政，而台北在前市長陳水扁時，確實帶給城市不同的活力、想像，他其他那樣子的都市活力動能，可以重新回到這座城市，所以才取名台北光復節。

由於民進黨中央昨宣布恢復競選行程，但姚卻取消音樂晚會，媒體問會不會覺得尷尬？姚說，因為是在事故當天就宣布取消晚會，且這段期間社會各界都在哀傷，也不適合宣傳，並不覺得有什麼尷尬。

媒體追問，是否已經敲定選前之夜的場地？姚說，幕僚原希望在網路上用公平方式預定場地，但借場地經過很多波折，他還需要了解；不過整個城市都是他爭取選票的地方，倒也不需限於特定地點。

此外，台南市長候選人林義豐11月時打算北上辦音樂祭，並邀請雙北市長候選人參加。對此，姚文智說，聽說林義豐都是邀請百大DJ，他會考慮參加，也笑說如過把電音趴取名「趴踢搖搖搖（諧音同姚）」，他一定會參加。

(中時 )