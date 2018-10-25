普悠瑪通聯全文曝光 網喊：洩密的死定了

台鐵一級主管針對普悠瑪事故向大眾道歉。（中時資料照 王思慧攝）

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中時電子報
行政院長賴清德今（24）日上午11時許抵達普悠瑪事故地點新馬站，接受媒體訪問。（張穎齊攝）

台鐵普悠瑪列車21日發生嚴重出軌翻覆意外，意外發生前司機員與調度員、檢查員的通聯全文今曝光，顯示列車從事發之前43分鐘開始，就有大問題，司機員處於邊開邊修狀態，一直到事故發生前一刻都還在通話。網友看到通聯紀錄曝光大驚，表示「洩密的死定了」、「要被查水表了」，而立委黃國昌也爆料，台鐵已下封口令開始內部清查。

出事普悠瑪列車司機員與調度員、檢查員的通聯對話全文顯示，司機員一直通報列車有動力問題，還不斷與調度員、列車檢查人員對話，尋求解決方法。網友看了通聯紀錄全文大為震驚，紛紛表示，「慘了，又要被查洩密了」、「我比較訝異通聯紀錄居然沒被洗掉？」、「看來後面還有得瞧，另外希望曝光通聯紀錄的不會被查水表」。

更有網友為司機員、調度員等基層員工叫屈：「這調度員檢查員也很衰，爛制度內不只他們這樣，剛好遇到這班」、「標準的上層施壓，基層吃黑鍋嗎？」、「開火車怎麼這麼難啊lol 調度員還要充當線上維修員喔」、「車子壞一整路的...明知動力系統有問題還要叫司機硬開...然後一直熄掉的動力啟動後 速度表又壞掉 司機明明保持時速85 火車卻飆到130暴衝」。

此外，立委黃國昌也在臉書爆料指出，昨天台鐵高層震驚議論：「為何知道這麼多事？為何連我們根本沒有測試機台都知道？」，開始內部清查下封口令。

(中時電子報)

文章來源：黃國昌臉書

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