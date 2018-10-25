許倬雲發「聲」：丟掉中國而強調東亞是捨本逐末

2018年10月25日 12:02 旺報 簡立欣

選在台灣光復節這一天，歷史教育界帶來「新三自運動」，重量級歷史學者許倬雲也跨海「聲」援，反對高中歷史新課綱以東亞史取代中國史，「丟掉中國而強調東亞是捨本逐末。」

中研院院士許倬雲是研究西周史的專家，著作等身，他不但參加「反對去中國化的高中歷史課綱」連署活動，人在美國芝加哥的他還特地錄下一段錄音檔，說明他對台灣教科書的意見。

88歲的他語調清朗地表示，為何他主張台灣的歷史背景，應該以中國而不是以東亞做為主要背景？這是因為從地質學、地理學上來說，台灣一直是亞洲大陸棚的一塊，至少在5、6萬年之前，台灣和中國大陸連在一起，連結的地方就在浙江定海，那時還有一條橋，而且沒有台灣海峽，台灣海峽就是一個海灣而已；因此現在我們在台灣能夠找到一些古代動物曾經存在的證據，就是因為這條路橋，可以讓亞洲大陸的動物遷徙過來。

至於人種問題，許倬雲說，台灣本身的人種，從語言來講是南島民族，而且台灣南島民族的語言是比較古老的。「南島語系的源頭一般都認為在台灣出現，但這非常可能是在大陸棚還沒有斷掉的時候，有一些人已經在這裡留下了根基，再往南方移動；也就是說古代南島人種應該是從亞洲大陸移下去，而不是反過來從海洋移到亞洲大陸來！」

許倬雲說，今天台灣的祖先都從大陸來，「這不用我說，大家都知道；」如果這一部分的人的生活習慣、文化傳統，要說是源自於南島民族，大概很難說得過去。居住台灣的同胞確實接受了當地原住民的一些東西，但這些東西不是台民生活的主流；源自閩粵的居民帶來今天台灣的地方文化，包括信仰、社會組織 生活習慣、種植的植物和馴養的動物。

許倬雲強調，丟掉中國而強調東亞是捨本逐末，這個在技術上以及知識的現實上都不合適，因此台灣的歷史應該要以中國為主要背景。

(旺報 )