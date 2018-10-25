《全台最速報》上百人擁抱送暖 李朝卿涉貪今發監入獄

2018年10月25日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎上百人擁抱送暖 李朝卿涉貪今發監入獄

前南投縣長李朝卿被控任內期間利用縣府發包災修與公用工程收取回扣96次、共同行為期約或收賄15次；被起訴111案中有8案18日經最高法院分判12年至14年徒刑定讞，25日上午向南投地檢署報到並接受訊問即將發監；其親友與支持者約200守候司法大樓門前，給予溫暖祝福。

◎中市首例出血性登革熱？衛生局：待釐清

中市出現首例出血性登革熱病例嗎？台中太平區勤益里里長馮耀祖日前協助噴藥防治，未料感染登革熱住院，唯近日出現紅疹、痰中有血絲症狀，且合併血小板低下，台中市衛生局知悉後，相當重視，已請醫師協助研判是否為致死性較高的出血性登革熱，也鼓勵病患轉至醫學中心持續治療，而馮耀祖則相當擔心選情，因其持續住院卻無法拜訪選民。

◎北市府稽查幼兒園 ４家超收幼兒開罰

為確保幼兒教育及照顧體系健全，北市教育局、消防局及建管處等組成聯合稽查小組針對幼兒園公共安全進行稽查，共抽查轄內143家幼兒園，查獲園物行政或公共安全違規共23家，其中有4家違規超收幼兒，各處6000元罰鍰，並限期改善。

◎挺新北不塑店家 抽獎送iPhoneXR

號召民眾響應環保，新北市環保局推出「新北不塑之客友善店家」大募集活動，活動期間至不塑店家消費，只要自備環保容器及餐具，並手持活動手拿牌拍照上傳到活動網站，就可參加抽獎活動，就有機會抽到最大獎iPhone XR及iPad等好康。

(中時電子報)