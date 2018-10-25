港媒曝北京冷落蓬佩奧引發內部不滿 欲藉香山論壇糾錯

2018年10月25日 12:36 中時 李文輝

美國務卿蓬佩奧10月訪陸時，遭到了北京方面冷落。港媒25日稱，北京欲藉24日至26日在北京舉行的第八屆北京香山論壇，展示一個「更加友好的中國」。多維新聞報導，這次論壇備受關注，也是大陸投射自己軟實力的一次機會。

報導指出，24日晚舉行的第八屆北京香山論壇上，中共中央政治局常委、中國全國人大常委會委員長栗戰書出席，並就中美關係、台灣局勢發表看法。

香港英文《南華早報》25日報導，由於貿易以及南海問題引發的摩擦升溫，當美國務卿蓬佩奧10月訪問北京時，大陸冷落了他。一名熟悉內情的消息人士，但是北京的一些人並不認可對待蓬佩奧訪問的方式，希望通過香山安全論壇展示一個「更加友好的中國」。

這名消息人士指出，當蓬佩奧10月8日訪問北京時，他受到了冰冷的待遇，大陸官員在公開場合十分直接，指責美國升級貿易戰。

消息人士還說，蓬佩奧希望會晤國家主席習近平，但是被拒絕了。之後他會晤了外長王毅，會晤持續不到一個小時，王毅幾乎用了整個會晤來批評川普政府不停的升級貿易摩擦。

這名消息人士表示，會晤之後，王毅和他的團隊甚至沒有帶蓬佩奧吃頓飯，這非常失禮。大陸一直被認為是禮儀之邦。

報導稱，這位消息人士指出，大陸一些國防官員和其他官員都不認可王毅處理蓬佩奧訪問的方式，他們希望能用香山論壇來向外界展示一個更加友好的中國。

美國布魯金斯學會的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）當時也在社交網絡推特（Twitter）上說，就連提勒森擔任美國務卿訪問北京時，都曾獲得習近平接見。蓬佩奧被認為同美國總統川普有著更加密切的關係。

何瑞恩認為，北京冷落美國國務卿，這並不好。

不過，美國總統川普10月9日在白宮被問到是否對中國對待美國務卿蓬佩奧的方式感到擔憂時說：「不擔心。他們想要向我傳遞一個信息。但是這些資訊不會起作用的。不會起作用的。」

川普還說：「事實上，我認為他們對待的方式充滿了尊重。除了記者會，他們還進行了會晤。」川普還透露，中國讓蓬佩奧向他傳遞一個訊息。

(中時 )