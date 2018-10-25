整合政府科技資源 啟動AI與醫療跨域發展

2018年10月25日 12:33 工商 張語羚

行政院長賴清德今（25）日表示，台灣擁有優異的醫療體系與豐富的臨床能量，也建立完整人體生物資料庫，並有可用於規劃、監測和評估醫療服務的國家健保資料庫；且在我國ICT產業的堅強基礎下，AI與醫療的跨域合作，成為提升我國生醫產業整體競爭力的一大契機。

賴清德今聽取「2018行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）成果」報告後表示，台灣在推動生醫產業有許多利基，包含國家生技研究園區已於10月15日開幕，有助整合相關部會資源，形成群聚效應，帶動整體產業創新發展。

近年來，已有多家國際科技大廠來台洽尋，希望與我國建立醫療服務合作夥伴關係，賴清德表示，後續請各部會除扶植新創的生技事業外，也應掌握契機，積極協助本土生技業者促成合作，帶動轉型。

BTC會議於9月初落幕，賴清德指出，《再生醫療製劑管理條例》草案上週通過，並總結會議所提17項優先實施項目，包含未來發展新興生技產業所需的完善法規、生物資料庫整合、發展產業生態鏈、人才培育、招商引資加速新創動能等工作，後續請政委吳政忠持續協助督導與整合，落實推動生醫科技應用人工智慧發展與新興技術之施政規劃。

吳政忠則表示，未來將聚焦於能提升我國生醫產業整體競爭力之長遠佈局，推動數位醫療、精準醫療、再生醫療、銀髮高齡福祉等新興產業。而國家生技研究園區已於10月落成，在生醫領域新創事業的扶植上，有擴大群聚的效應。

此外，吳政忠強調，也需加強推動全球與區域市場醫藥合作，吸引國際企業來臺投資或進駐園區，引進國際加速器與資源，帶領台灣新創躍升國際舞台。同時導入新興科技於試驗場域，加速產品、服務與系統整合，深耕在地化之產業發展。

(工商 )