NBA》湖人終於開張！詹皇全能發揮領軍射日

2018年10月25日 12:17 中時電子報 黃及人

「小飛俠」布萊恩不用擔心自己必須重披湖人戰袍了！儘管隆多、英格拉姆兩大主力仍因禁賽缺席，湖人25日靠著「小皇帝」詹姆斯19分、10助攻、7籃板及3抄截全能演出，終場131比113轟翻太陽終止開季3連敗，本季首勝入袋。

就在布萊恩公開戲稱假如湖人苦吞開季5連敗，他就考慮復出的話出口沒多久，湖人25日隨即展現強烈求勝決心，來到鳳凰城客場，簡直是當自家主場在打，尤其是詹姆斯，光在上半場，詹皇就拿17分、6籃板及7助攻。

有了詹姆斯神勇演出，湖人打完上半場，就以76比54大幅領先地主太陽，到了下半場，湖人持續掌控場上節奏，加上太陽當家射手戴文布克大腿拉傷提前退場治療，更讓太陽完全沒有追上希望，湖人也就順勢拿下本季的第1勝。

湖人此役除了詹姆斯全能發揮，史蒂芬生、麥基兩大「天兵」更做好自己該做工作，史蒂芬生貢獻23分、8助攻與8籃板，麥基也拿20分、6籃板及4火鍋，庫茲馬17分，「球哥」朗佐鮑爾先發拿下12分、6助攻與7籃板。

戴文布克在離場前，仍替太陽貢獻23分，另有7助攻、7籃板，今年選秀狀元艾頓22分、11籃板及3火鍋，就算太陽輸球，仍展現他在內線的破壞力，太陽目前戰績1勝3敗，新球季恐怕還需繳交不少「學費」。

(中時電子報)