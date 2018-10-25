吳宏謀打臉自己！昨稱司機有疏失今改口不成熟判斷

交通部長吳宏謀接受記者詢問，表示堅決要走的心不變。（圖片取自中時電子報臉書）

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中時電子報
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行政院今召開記者會，交通部長吳宏謀針對普悠瑪翻車事故除了會配合行政院的調查小組和檢調的調查外，對之前交通部和台鐵局稱是司機疏失表示勢不成熟的判斷，會再更深刻的檢討和調查，而對於是否會辭職的議題，行政院發言人谷辣斯表示，吳宏謀堅決辭職的心不變，但行政院長賴清德救災優先且台鐵問題還需解決，予以慰留。

在今日召開的記者上，就ATP故障和誰關閉的問題，以及就媒體披露的43分鐘的通聯紀錄作回應，行政院官員表示ATP本身就是鐵路在行駛中必要的保護設備，到底ATP是故障還是人為關閉都要再作調查，目前調查會就通勤紀錄和相關紀錄　還有監控系統作交互比對，才能作完整的報告。而吳宏謀也表示現在行政院已成立調查小組，還有檢調單位在審查，交通部鐵路局都會全力配合，他也特別提醒之前許多關於司機疏失的報導，都是個人不成熟的判斷。

谷辣斯也表示賴清德去年已指示台鐵改善的相關措施和作法，現在會改善台鐵這個百年老店，台鐵有許多的問題，行政院會全力配合交通部改善台鐵架構，現會先改善台鐵人力問題，接下來會提出台鐵改革方案，這是一個不容易解決的大問題，但一定要做。而賴清德也極力慰留吳宏謀，因為除了救災優先外，台鐵的問題也是需要吳宏謀的幫忙。

吳宏謀也表示自己辭意是堅決的，但去留是長官決定，如果還有機會服務，他一定會改善台鐵，找出問題，解決問題。

(中時電子報)

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