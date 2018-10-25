馬英九：去中課綱危及兩岸關係 對台灣絕非好事

2018年10月25日 12:38 旺報 簡立欣

前總統馬英九25日參加歷史教育界的「新三自運動」，表示自己任內遏止了歷史課綱中國史的「量變」，卻仍被認為未能完全撥亂反正，讓他也深自反省。他並呼籲家長們支持「新三自運動」，因為搶救歷史教育，就是搶救下一代。

馬英九說，10月25日是3個重要的歷史日期：首先是中華民國收復台灣地區的台灣光復節；第二是1949年古寧頭戰役紀念日，這場戰役奠定海峽兩岸69年隔海分治的格局；第三是1971年中華民國失去了聯合國席位與代表權，而被中共取代。

馬英九抨擊，蔡政府用盡一切手段「去中國化」，企圖切割台灣與中華文化的連結，遂行台獨的政治目的。新課綱揚棄過去以編年史、國別史的方式編教材，把中國史歸入東亞史之中，採用所謂「主題式」教學；但若高中生連中國五千年的歷史朝代都分不清楚，哪有能力像碩博士生一樣做主題式的歷史比較？

馬英九表示，民進黨政府前一次執政時，就處心積慮修改歷史課綱；2008年他上任後，教育部擋下了高度去中國化的「98課綱」，改行中國史份量較重、較符合史實的「101課綱」；103年課綱微調，更修正若干史觀，以符合《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》的規範。

馬英九說，雖然他任內遏止了歷史課綱中國史的「量變」，但為了社會和諧與謀求最大共識，他對於修改課綱較謹慎、溫和，不像民進黨採取蠻橫手段，也因此被部分人士認為他未能完全撥亂反正，對此他深自檢討，過去處理的方式確實是有可再加強之處，「我的努力不夠，在此表達歉意。」

馬英九說，總統蔡英文口口聲聲要「維持現狀」，但她不接受「九二共識」，已使兩岸關係處於冷對抗；課綱以「東亞史」取代「中國史」，在國族、文化、歷史等方面完全切斷台灣和中國大陸間的脈絡，勢必為兩岸關係造成更深層、更不利影響，對台灣絕非好事。

(旺報 )