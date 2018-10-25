憂普悠瑪調查不公正客觀　藍委要求吳宏謀請辭下台

2018年10月25日 12:41 中時 楊佳穎 、 姚志平

台鐵普悠瑪列車出軌翻覆釀嚴重死傷，政院成立調查小組釐清事故原因。國民黨立法院黨團今則召開記者會，砲轟事件調查至今，行政院、交通部、鐵路局荒腔走板、謊話連篇，15人調查小組能否查出公正客觀真相，也令人質疑；此外，交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身更應下台接受調查，若兩人繼續留在位置上，恐影響調查公正性，更擔心將出現駐大阪辦事處長蘇啟誠事件翻版。

黨團總召江啟臣指出，政府在事件調查過程中，上下忙著推諉卸責帶風向，將事故導向司機個人疏失，難道政府、主管人員都沒責任嗎？對傷亡者及家屬都無法交代，且吳宏謀第一時間口頭請辭後，最後卻未真正辭職，反而明顯在參與調查，還跟賴清德一同參與普悠瑪重新通車、比出OK手勢，「不知道你指的是普悠瑪號將來通行安全OK，還是你的官位OK了？」

江啟臣接著說，其他國家的重大交通事故調查，都有運輸安全國家級委員會，雖然台灣還沒設立，但普悠瑪是國際商品，由行政院政委吳澤成任召集人的調查小組名單中，卻沒有任何國際專家，執行秘書還是交通部鐵道局長胡湘麟，「這調查小組有辦法公正客觀嗎？」甚至不斷放出消息暗示駕駛員要負全責，調查毫無公信力。

他要求，吳宏謀及鹿潔身不應參與調查，反而應下台接受調查，若兩人繼續留在位置上，恐影響調查公正性，讓台鐵、交通部內部員工感受到壓力，更令人擔心將出現蘇啟誠事件翻版，「鄭重要求吳宏謀、台鐵局長請辭下台。」

黨團書記長曾銘宗也強調，應由外界公正第三團體組成專家小組，全面調查事件原由，並提出具體改進方案，解救「爛到爆」的台鐵；且賴清德雖然已經道歉，但就任至今就道歉過8次、一文不值，呼籲他該負的政治責任要講清楚、說明白，不要再道歉了。

黨團首席副書記長吳志揚則說，事件疑點眾多，究竟是誰決定讓有問題的車一直開？誰決定宜蘭站不必停，要到花蓮才停？又是誰要求趕路又不得超速？其中有很多管理及決策問題，若都是司機一人決策，也太可怕了，台鐵上上下下怎可以撇清責任？且如今又爆出司機有吸毒前科，台鐵怎會讓這樣的人單獨操作列車？這又是誰的責任？

(中時 )