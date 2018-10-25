新北》光復節新黨新北鐵三角祭拜抗日義俠廖添丁 矢言為民前鋒行俠仗義

新黨提名新北市議員311新北鐵三角光復節上午前往八里漢民祠廖添丁廟向抗日義俠廖添丁上香致敬。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

今天是臺灣光復節，新黨提名新北市議員311新北鐵三角（三蘆3號董俊良、中和3號蔡明璋以及板橋11號王汝聰）為了紀念以及慶祝台灣光復七十二週年，上午特別前往八里漢民祠廖添丁廟向日據時期傳奇人物廖添丁上香致敬，矢言未來為以廖添丁為楷模，堅持以人民福祉為最大前提，勇敢向不公不義的政客宣戰。

三蘆3號董俊良指出，最近北部經常發生地震，但是新北市全市境內老舊房屋眾多，如果再不進行公辦都更，這些房屋未來在地震發生時結構是否安全堅固不致釀災，是每位人民頭家擔心害怕又不知如何是好的最大隱憂。因此他在參選時提出公辦都更政見，受到許多頭家的支持。未來進入市議會後，他會優先朝此方向努力。

中和3號蔡明璋指出，他在新北市負責新黨新北市連絡處十多年來，不僅在連絡處協助頭家及黨員同志們處理過許多事務，就連臉書也成為傾聽頭家煩惱、設法處置的重要管道。蔡明璋強調，未來新北鐵三角進入議會後成立黨團，會以更堅強的人力房舍為人民服務、解決頭家的大小事。

新黨新北鐵三角矢言未來為以廖添丁為楷模，堅持以人民福祉為最大前提，勇敢向不公不義的政客宣戰。（吳家詮翻攝）

板橋11號王汝聰指出，廖添丁在日據時期不畏日本警察的追捕及酷刑虐待，依舊行俠仗義義行天下，然而近年來廖添丁的故事卻已被年青一代淡忘，新北鐵三角未來進入新北市議會後，一定擔任人民最堅強的後盾，勇於向一切不公不義的政策政客對抗。

311新北鐵三角表示，當政治不公不義之時，就是人民團結起來以選票讓政客下架的時候，敬請人民頭家在11月24日踴躍出門投票，讓執政黨不敢囂張、國民黨積極作為，還新北市民更為清明有效率的政治生活！！

(中時電子報)

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