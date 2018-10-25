周遊讚台灣醫生最棒 笑開懷按手印支持失智症

周遊大方的上前捺印指紋建檔，表達對失智症活動的支持。（葉臻攝）

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台北市周遊獅子會為此捐贈近30萬元給桃園醫院當做社服基金，做為緬甸義診服務之善款，周遊25日也與丈夫李朝永連袂出席捐贈典禮。（葉臻攝）
周遊25日也與丈夫李朝永連袂出席捐贈典禮。（葉臻攝）

衛生福利部桃園醫院2016年起每年至緬甸進行義診服務，台北市周遊獅子會今年捐贈30萬元給桃園醫院當做社福基金，希望能協助緬甸義診的醫療情形，周遊與丈夫李朝永25日也連袂出席桃園醫院感謝會，大讚「台灣醫生最棒」。

桃園醫院副院長陳瑞昌表示，桃園醫院2016年起每年至緬甸農友醫院進行義診，單日服務人數就超過他們一整個月的門診量，至今服務約560名當地病患，也因此發現緬甸所面臨的醫療及公共衛生問題嚴重，需要台灣醫療資源協助。

台北市周遊獅子會為此捐贈近30萬元給桃園醫院當做社服基金，做為緬甸義診服務之善款，周遊25日也與丈夫李朝永連袂出席捐贈典禮，周遊強調台灣的醫生很優秀，是全世界最棒，聽聞緬甸需要幫忙，立刻聯絡醫院捐款，透過善心也將台灣推廣出去。

桃園醫院院長鄭舜平表示，緬甸所面臨的醫療及公共衛生問題不僅是瘧疾、愛滋病、肺結核等傳染性疾病，更多的是與生活方式有關的慢性疾病，連帶大量的醫療服務缺乏，大量需要協助的民眾因為貧窮無力承擔診療費，導致沒有醫療機會甚至病亡。

桃園醫院25日也結合桃園市政府警察局舉辦失智症健康促進宣導活動，替到醫院的長輩捺印指紋建檔，以防未來走失時可迅速利用系統找出身分協助返家，周遊也大方的上前捺印指紋建檔，表達對失智症活動的支持。

鄭舜平表示，桃園醫院今年參與長照2.0社區整體照顧模式計畫的A單位，並在6月成立失智共同照護中心，團隊包含神經內科醫師、身心科醫師、失智症個管師、社工師、心理師作為團隊成員，藉由多元的專業人員來滿足及協助不同失智症個案之需求。

桃園醫院精神科醫師王韋翔則表示，桃園市目前有4所失智共同照護中心，桃園醫院失智症服務中心至今服務約200位長輩，也因為對於失智症的推廣，協助更多40歲至50歲的年輕型失智症患者提早發現病徵進行治療。

(中時 )

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