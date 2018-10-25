台北》選前之夜還沒確定細節 小野：會先辦「未來城市」活動

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中時
／台北報導

距離九合一大選剩下不到1個月，各北市長候選人陣營紛搶11月23日選前之夜路權。爭取連任的柯文哲陣營據了解目前還未借到場地，因此舉辦形式、地點等細節都還不確定，但競選總幹事小野透露，未來這段期間確定還會舉辦1場以「未來城市」為主軸的活動，主打柯市府持續推動的環保、智慧城市、共融等理念；此外，參加辯論、公布競選帳目也是接下來1個月的重點項目。

小野表示，柯市長原本不想辦選前之夜，但他與不少幕僚都建議，除了網路族群外，還是有習慣參與戶外活動的支持者，且選前也應該透過活動炒熱、把票催出來；因此，最後市長同意，可以辦理選前之夜，未來1個月也可以辦理造勢活動，但是場次、規模、辦理方式等，要看剩下多少錢、有沒有找到與競選主題契合的概念再來辦理，不是只為了吸引人潮聚集而辦。

舉例來說，上周六在北投七星公園的行動競選總部園遊會以「親子」為主題，比較輕鬆，接下來已經確定還會再辦一場「未來城市」為主軸的活動，把柯一直提倡的環保、無現金支付、無障礙共融、智慧城市等施政理念納入。

至於各活動的地點，小也表示，市府廣場、龍山寺、行旅廣場等都有在看，但像是行旅廣場還在保固期不能借，其餘場地也都要考量借不借得到、可容納人數、經費等，所以目前確實還沒有決定要辦在哪；也就是說，最重要的選前之夜，只能確定會辦，但是地點、形式，都還沒決定。

小野另表示，除「未來城市」這場活動，接下來到選舉之前還有幾項重點工作，包括公布競選財務帳目，並會在公辦政見發表會之外，參與電視台主辦的辯論會。

針對競選之夜相關議題，柯辦發言人林昆鋒剛剛僅回應記者，沒有借到市府廣場，但因為採用「行動競選總部」，辦理方式與地點較不受限，還在討論中。

(中時 )

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