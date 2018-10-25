高中歷史「新三自運動」 馬英九出席

2018年10月25日 12:58 旺報 簡立欣

選在台灣光復節這一天，歷史教育界帶來「新三自運動」！活動發起人、嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，蔡政府粗暴對待高中歷史新課綱，他希望集合海內外有志之士，共同「自救、自寫與自教」歷史課本，正面論述一部可以疏通致遠的中國史；活動特別邀請重量級歷史學者許倬雲跨海「聲」援，前總統馬英九也與會，呼籲家長們「搶救歷史教育、搶救下一代」。

吳昆財說，台灣現在最缺的是文化企圖心：「我們不是要跟中國大陸爭政權，而是要爭歷史話語權，因此希望從反對去中國化，到正面論述中國史。」記者會中播放師大附中歷史教師蘇信宇主講的教學影片「中華民國的誕生」，未來也會陸續拍攝150段教學影片放進網站裡。

馬英九表示，民進黨政府前一次執政時，就處心積慮修改歷史課綱；2008年他上任後，教育部擋下了高度去中國化的「98課綱」，改行中國史份量較重、較符合史實的「101課綱」；103年課綱微調，雖遏止了歷史課綱中國史的「量變」，但為了社會和諧與謀求最大共識，他對於修改課綱較謹慎、溫和，不像民進黨採取蠻橫手段，也因此被部分人士認為他未能完全撥亂反正，對此他深自檢討。

他並抨擊，總統蔡英文口口聲聲要「維持現狀」，卻不接受「九二共識」，還以「東亞史」取代「中國史」，勢必為兩岸關係造成更深層、更不利影響，對台灣絕非好事。

台師大東亞系退休教授潘朝陽表示，台灣20年來吹奏著「同心圓史觀」的魔笛，後面的人跟著跳海，整整迷失20年，以為現在的歷史結構是理所當然，還把台灣和中國對立起來。「我們今天必須很正面的說出來：中國史包含台灣史，也就是在中國觀點之下的台灣史。」

台中二中歷史教師伍少俠表示，歷史要有時序性、高中教育要有主體性，現在兩個問題都沒辦法解決。台灣史放在最前面，不符合歷史的時序性要求；以東亞史取代中國史，也完全喪失主體性。

嘉義大學中文系教授蘇子敬、嘉義吳鳳科技大學通識中心教授楊志遠、文化大學政治系教授李炳南、世新大學助理教授沈超群、台師大國際學院助理教授杜欽也一同出席。

(旺報 )