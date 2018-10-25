NBA》柯瑞11顆三分球狂轟51分 勇士輕取巫師

2018年10月25日 12:54 中時電子報 黃及人

面對柯瑞如此誇張三分火力，試問聯盟有誰可以守得住！柯瑞25日全場投24中15，含三分球投16中11，10罰10進，攻下全場最高51分，另有5籃板、3助攻，幫助勇士144比122痛扁巫師，勇士目前4勝1敗，穩居太平洋組第1。

柯瑞首節就展現恐怖三分火力，單場打滿12分鐘投11中8，含三分球投6中5，個人獨拿23分，這是他生涯例行賽第22次單節得分破20，其中7次發生在首節，面對柯瑞這種近乎無理的瘋狂外線，巫師只能一路處於苦追窘境。

上半場就拿31分的柯瑞，來到第3節，三分火力再次展開，不管站在多遠位置，他都能把三分球投進，迫使巫師只能派人專門盯他，但他仍然單節轟下20分，輕鬆突破50分大關，可惜大局提前底定，勇士末節未讓他繼續上場。

柯瑞成為最近10季第4位能在前3節就拿50分以上球員，前3人分別是克雷湯普生、安森尼與哈登，其實杜蘭特25日也有30分、8助攻與8籃板，光芒卻遭柯瑞完全蓋過，克雷湯普生19分，卓雷蒙格林5分、12助攻與5籃板。

巫師則以畢爾23分、4助攻與3籃板表現較佳，歐布雷17分居次，沃爾13分、4助攻，目前巫師僅拿1勝3敗，新球季剛開始明顯還沒進入應有狀態。

(中時電子報)