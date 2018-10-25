普悠瑪事故 賴揆：這次要痛下決心 全面性檢討改革

2018年10月25日 13:05 中時 張理國

台鐵普悠瑪嚴重傷亡事故，行政院長賴清德上午在行政院會提出5點裁示，務必嚴格執行，賴揆要求「前事不忘後事之師」，政府應該痛下決心，全面檢討；賴揆並沉痛表示，台鐵歷史上發生多次意外，但是進行檢討常常流於表面或是抱殘守缺，這一次要痛下決心，要進行全面性的檢討改革。

賴揆表示，為了獲得社會信任，此次事件行政院特別成立院級的行政調查小組，由政務委員吳澤成擔任召集人，後續的調查務必公正、客觀、公開透明，絕不徇私、不護短，讓證據說話，以昭公信，也才能夠解決爭端，得到社會信任，踏出改革的第一步。

賴揆並說，交通部應進行普悠瑪的全面安全體檢，在未完成前尊重專家的意見，並在新馬車站彎道減速慢行，以策安全。後續普悠瑪的體檢，也務必踏實，確實執行。

賴揆也要求，台鐵也要痛定思痛，進行大體檢，解決多年陳痾，除了從人、車、路以外， 包括管理及各個層面，都應全面檢討，這部分將由政委張景森督導，希望未來台鐵能夠因為這個事件，更加安全、更加有效率，而且能提供更好的服務，如此才能告慰亡者在天之靈。

賴揆說，行政院決定成立「運輸安全委員會」，獨立調查陸、海、空重大事故，建置更完全、完善的運輸環境，請交通部及人事總處，儘速研提相關組織法及作用法草案，在一個月內送立法院審議。

最後，賴揆說，後續包括醫療復健，衛福部應持續協助各大醫院，針對住院病人，特別是加護病房病人，應提供最好的醫療。特別要注意復健的部分，羅東聖母醫院有2位脊髓損傷病人，一個是頸椎，一個是胸椎，下半身恐癱瘓，後續若出院後，其復健及居家生活環境改善，甚至生活的照顧，交通部都要負起責任。其中有一位姚女士頸椎骨折，兩個孩子都還在唸書，她的先生已經過世，單親撫養兩個小孩，後續的生活照顧，不論是對於罹難者或重傷者家裡的生活照顧，均要提供確實幫助，而非僅給予死者或重傷者給了錢，政府就沒事了。我們要避免因為這個事件，影響其未來的生活及孩子未來的前途。我們都要有責任做到這樣的地步，每個計畫持續性的要有專人關心這樣的家庭，讓他生活上不致產生困難，使孩子可以持續念書及就業，避免因為此一事件影響其前途。後續的後事處理，請陳美伶政委及交通部持續與台東縣政府等共同合作，讓後事辦理能更加順利。

賴揆表示，以上幾點，相關部會務必要全力以赴執行。台鐵在歷史上發生很多次意外，但是進行檢討常常流於表面或是抱殘守缺，這一次要痛下決心，要進行全面性的檢討改革，如此才有辦法向社會大眾交代，也才有辦法告慰亡者在天之靈。

(中時 )