擋兩岸農業交流 農委會一個月內完成清查

2018年10月25日 13:16 中時 游昇俯

立法委員賴瑞隆今（25）日於經濟委員會上指出，目前兩岸關係緊張，農業進行交流，台灣期待大陸的市場，但大陸要我們的技術，台灣農業技術流出，可能反被拿來打回台灣，對於農業管制資訊、技術外流情況應加以清查，「該管制的要管制」；對此農委會承諾，於一個月內完成相關清查，提出報告。

立法院經濟委員會今（25）日審查森林法等修正草案，並由農委會副主委李退之出席應詢。

賴瑞隆指出，前農委會副主委胡興華曾擔任副主委長達六年，但卸任後擔任農村發展基金會專家董事，參加中國農業部的海峽兩岸農業交流協會，在成都新津、都江堰等六點試點示範，協助大陸「台灣農民創業園」培訓；他說，胡是政府過去高官，卻帶著技術、人脈到大陸幫他們培訓，這些都是國家資產，農委會應適度管制。

農委會副主委李退之答詢表示，對於胡先生的作為會嚴加查察，若涉管制性項目便會加以處理。

但賴瑞隆更指出，兩岸的水產學會也簽訂「閩台水產合作備忘錄」，因為我們技術領先大陸，合作就有技術外流可能；台灣農業技術發展協會邱奕志也講過，台灣基地太小，未來技術可整廠輸出到海南，打造智慧農業生產基地；他說，因為對岸有統戰企圖，將他們農業扶植起來可能反打台灣，請農委會清查相關狀態，該管制的要管制。

李退之承諾，對於以政府資源研發智慧財產權，會加以管制，並會清查持有農業管制資訊、技術人員，對農委會捐助成立財團法人作為也會加以檢討，於一個月內完成。

(中時 )