台北》人渣文本辦市長網路投票 姚文智大勝原因網友笑翻

民進黨台北市長參選人姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報
／綜合報導
人渣文本在臉書舉辦網路投票，姚文智獲得90%高支持度。(擷取自人渣文本臉書)

年底選戰進入倒數，台北市長一役，民進黨參選人姚文智一路處在墊底。對此筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書舉行票選，並問若台北市長只有黃安和姚文智參選會投給誰？結果竟是姚文智以90%領先，網友諷刺表示，「姚姚:為什麼我的對手不是他」、「這一比較可以看出來姚姚根本是個人才啊」。

據台灣民意基金會日前公布台北市長選舉最新民調，現任市長柯文哲獲42.1%民眾支持度，大幅領先國民黨籍丁守中的28.5%，和民進黨提名的姚文智11.6%，柯文哲一個人的支持率比丁姚兩人相加還要多。此外，與今年2月民意基金會所做的調查相較，姚文智當時的支持度是15.6%，現在是11.6%，下降4個百分點。

周偉航稍早在臉書舉行網路投票，並問網友若台北市長只有黃安和姚文智參選，大家會投給誰？截至目前為止，共有3135個網友投票，其中有超過2900名網友投給姚文智，獲得90%的超支持度。

對於投票結果網友全笑翻，並紛紛表示「姚姚:為什麼我的對手不是他」、「投不下去」、「不要再逼大家搬離台北市了好嗎？」、「姚文終於可以贏一場了　但我還是想蓋廢票」、「這個組合我決定搬離台北市了」、「那還是離開台北」、「這場 姚再輸就無言了」。

(中時電子報)

文章來源：特急件小周的人渣文本臉書

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