河南鄭州至比利時中歐列車正式開通

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旺報

從河南省會鄭州至比利時物流樞紐列日的中歐貨運列車24日正式開通，這是河南繼德國漢堡、慕尼黑之後開通的第3條中歐列車。首班開往鄭州的列車共有29節車廂和37個貨櫃，運載貨物包括汽車零部件、農副食品、醫藥產品等，運期預計12天可抵達。開行初期計畫每週對開一班，待線路穩定運行後計畫每週對開2班。

正在率團訪問比利時的河南省副省長何金平，當地時間24日在列日貨櫃碼頭與比利時瓦隆區副首席大臣兼經濟大臣熱奧萊共同出席開通儀式，並為班列開通剪綵。

這是河南繼德國漢堡、慕尼黑之後開通的第3條中歐班列。何金平表示，比利時地處西歐十字路口，其高速公路網與歐洲各大城市緊緊相連，又是世界十大商品進出口國之一，開通鄭州至列日班列既著眼於滿足市場需求，也是兩地共同發展的良好願望。

班列運營方鄭州國際陸港開發建設有限公司總經理趙文明表示，鄭州至列日班列除為比利時本地企業服務，還將輻射德國、法國、荷蘭、盧森堡、義大利等周邊國家，未來希望與漢堡和慕尼黑班列形成「物流三角」，推動中歐貿易更加便利便捷。

大陸自2011年3月開始運行中歐班列。據統計，截至今年6月，中歐班列累計開行突破9000列，運送貨物近80萬標準貨櫃箱，國內開行城市48個，到達歐洲14個國家42個城市，成為一帶一路建設重要載體。

(旺報 )

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