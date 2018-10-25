快評》香山論壇「和諧」主旋律 台灣問題成最大雜音

2018年10月25日 13:17 中時 陳柏廷

北京香山論壇今日上午舉行開幕式。（陳柏廷攝）

繼大陸全國人大委員長栗戰書後，大陸國防部長魏鳳和今日再度點名批美國，也談及台灣問題。栗、魏2人接連措辭嚴厲談及台獨，堪稱是香山論壇開辦以來北京在此平台對台獨最嚴厲的點名批判。有趣的是，北京積極營造「香山論壇」成為共建人類命運共同體的「和諧」主旋律，但台灣問題顯然已成最大雜音。

在全球各國防務代表的見證下，「北京香山論壇」今日上午風光開幕。不過本該是一片祥和氣氛的「香山論壇」，在魏鳳和開幕致詞中，卻多了一點點的火藥味。而魏鳳和劍指的無疑就是陸美關係，尤其是日益惡化的兩岸關係。

在陸美全面角力、兩岸關係急轉直下的大背景下，本屆論壇圍繞著「陸美關係」及「台灣問題」等議題上，一點也不意外，但令外界感到詫異的是，這次論壇觸及台灣問題、批評台獨的力度，實屬罕見。

首先，排名第三的政治局常委、大陸全國人大委員長栗戰書是香山論壇舉辦以來，層級最高的中共官員。而栗戰書昨日在論壇晚宴致詞時，談及台獨問題時幾乎可以用「砲火全開」來形容。

栗戰書直指，「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅」；有的國家在台灣問題上，同台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力的囂張氣焰，國際社會應該高度警惕。大陸有信心、能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

而今日魏鳳和再接力開砲直言，在台灣問題上，反覆挑戰北京的底線，是極其危險的；如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸隊一定會不惜一切代價採取行動。

坦白說，栗戰書、魏鳳和皆連在香山論壇上措辭嚴厲提及「台灣問題」，批判分裂勢力，這當然是來自北京高層的授意；面對兩岸局勢急遽惡化，美國川普政府頻打「台灣牌」的情況下，北京方面認為有必要在這個全球防務代表齊聚的平台上，釋放出北京在台灣問題的嚴正立場與決心。

有趣的是，本屆論壇主題標榜「平等互信、合作共贏」的特點，整個論壇其實是以大陸國家主席習近平提倡「構建人類命運共同體」理念貫穿，這個本該高唱「和諧」主旋律的香山論壇，「台灣問題」儼然已成最大的「雜音」。

(中時 )