44歲周迅逆天顏值 5招秘訣：這3種食物絕不碰

44歲的周迅 讓網友讚嘆顏值依舊(圖/取自周迅微博)

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中時電子報

1991年出道的周迅，五官精緻，靈氣逼人，獲得「落入人間的精靈」的美稱。在近期宮廷劇「如懿傳」裡飾演如懿一角，話題不斷，開播後演技更是令網友讚嘆。而44歲的周迅透露，不吃内臟、生食及冰品，多吃天然簡單的食物維持好膚質。

網友們在劇中發現，周迅的顏值依舊，零死角的五官，空靈氣質，讓網友大讚，44歲的周迅能維持這樣的狀態已經非常厲害了。周迅分享五個保養祕訣，讓自己維持好狀態。

周迅日常保養非常重視保濕，十分在意肌膚的保水度，隨身一定會攜帶保溫瓶，補充日常飲水量，另外也會在礦泉水裡加精油，隨時噴在臉上補充水分。除了臉部保濕外，她也是很注重眼周保養，會使用抗老眼霜來保養，防止眼周長細紋，同時搭配手部按摩按壓眼周穴位，維持眼周血液暢通，讓雙眼更明亮。

在平常飲食上，周迅是有一套自己的飲食準則。不吃內臟、生食跟冰品，肉類也很少吃，。相對地，會選擇天然簡單的食物，調味上也偏清淡，多吃抗氧化蔬果，例如蘋果、番茄、葡萄等，這樣不僅不刺激肌膚讓肌膚更透亮，同時也對身材維持有所幫助。

另外周迅私底下喜愛做熱瑜珈，享受汗水排出的感覺。如果在家，也會做一般瑜珈伸展，或慢跑，這些運動都比較好彈性安排。

最後，周迅表示，讓生活過得更簡單，這樣的態度應用在身體上，只要心態正了，自然會回饋到肌膚，肌膚才會更好。

(中時電子報)

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