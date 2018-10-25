列車行進中3度被要求探頭檢查 司機嚇傻拒：太危險

2018年10月25日 13:13 中時電子報 林毅

今天(21日)爆出了普悠瑪翻車前完整通聯記錄，顯示事發前43分鐘開始，6432次普悠瑪司機尤振仲就已經開始向調度員求救，不斷表示列車動力有問題，且問題一直無法解決，等於一直是「邊修邊開」狀態，讓人頭皮發毛，期間檢查員更是3度要求尤振仲探頭查看問題，嚇得尤振仲拒絕，直說太危險。

透過紀錄可以看到，事發前20分鐘的16:26分，尤振仲第六度向檢查員求助，但因為一直無法確認故障源頭，檢查員無法抓到問題點，因此要求尤振仲探頭到車窗外看，是哪一車亮了綠燈，不然無法抓問題。

第二次則是在車況傾斜系統進入備援傾斜，原因不明時，尤振仲依舊無法確認是哪一車的停留軔機燈亮，因此再度要求他探頭查看。

第三次檢查員再度要求尤振仲看車側綠燈有無亮起來，尤振仲表示他會請列車長查看，檢查員回覆「探頭就知道了」，尤振仲不解回說「我怎麼探頭，我探頭警醒就會卡掉啊」，後面尤振仲疑似在指示列車長查看，提醒「不要摔下去」，檢查員回「在車窗注意一下就好啦」，讓尤振仲嚇得說「看不到...不要看了，太危險了」。

網友痛批台鐵，表示車子故障又找不到原因的情況下，竟然讓列車繼續行駛，還叫行駛中的駕駛探頭查看情形，根本玩命，「拿乘客生命開玩笑嗎」、「叫司機探頭是哪招」、「為什麼只有一個駕駛，有兩個這件事根本不會發生」。

16點26分完整通聯紀錄如下：

16:26:54

（地點：龜山-頭城）

（車況：MR逐漸回升使MRPS閉合建立動力。）

檢查員：喂，6432嗎？

司機員：6432你好

檢查員：嘿。

司機員：嘿你好。

檢查員：啊你現在車子是怎樣？有問題嗎？我檢查股。

司機員：剛剛電門速有時候拉的起來，有時候沒有，時有時無。

檢查員：啊你停軔機的燈有亮嗎？

檢查員：有時候會有有時候會沒有喔？

司機員：有時候變零，有時候停留軔機會自動作用。

檢查員：那你，那你知道哪一車的停留軔機嗎？TCMS有沒有顯示？

司機員：全部都作用，然後車子就會停下來。

檢查員：那你車子還在開嗎？

司機員：現在又有動力啊，現在車子在開，對啊。

檢查員：啊你有沒有辦法確認哪一車的停留軔機有問題？

司機員：他每一車停留軔機都會亮啦。

檢查員：每一車停留，嘿…

司機員：停留軔機都亮，對嘿。那ㄨㄛ

檢查員：每一車停留軔機都會亮？

司機員：都亮，我就叫列車長把他鬆軔。

檢查員：那你每一車都去鬆軔啊。

司機員：對，電門有時候拉有，有時候拉沒有。

檢查員：怎麼可能會這樣子，不可能，那你有沒有看見綠色車側燈都會亮，你看他，如果真的作用，每一車車側燈都會亮。

司機員：對，DDU都亮，DDU停留軔機都亮。

檢查員：蛤？

司機員：叫列車長去看。

檢查員：你看DDU不準，DDU只是看顯示啦，你要看看車側的有沒有。

司機員：亮起來，車子就停下來了。

檢查員：嘿嘿嘿，你要看看是哪一車，你TCMS上面是全部都跳起來嗎？

司機員：看哪一車就對了？

檢查員：應該不可能吧？

司機員：因為我現在是電門，他速度就變零，就拉不起來。

（車況：MR回升，但隨後下降後MRPS切開動力抑制。）

檢查員：怎麼可能會這樣？你就繼續跑，如果他亮的話，你就叫列車長，你先探頭，先探頭到車窗外面看看，看是哪一車綠色燈亮起來，不然你這樣沒辦法抓，不然你這樣怎麼抓呢？

（註：傾斜系統進入備援傾斜，原因不明。）

司機員：就亮起來，就全部都亮。

檢查員：拉不起來停留軔機的燈就亮起來了嗎？那個燈啊，駕駛台停留軔機的燈。

（註：MR過低，動力抑制。）

司機員：車長也在這邊看，還有宜蘭工務段的啊。

檢查員：再來，你就探頭看看哪一車，你要確定哪一車，不然這樣很難抓。

司機員：看哪一車就對啦？

檢查員：好，有問題再跟我回報，你下一停靠站是哪裡？

司機員：好…

司機員：宜蘭

檢查員：宜蘭喔，好你先開吧，你先開，那你有沒有晚點？

檢查員：今天有沒有晚點？喂～你現在有沒晚點？

司機員：有啊，有晚點啊，我現在動力又不見了，現在電門又沒有速度。

檢查員：趕快看啊，你現在趕快看車側綠燈有沒有亮起來？

司機員：車側的綠燈，那我請列車長幫我看車側的燈有沒有亮。

檢查員：探頭就知道了。

司機員：我怎麼探頭，我探頭警醒就會卡掉啊。

檢查員：好，叫列車長看一下，你現在還在走嗎？車子還在走嗎？

司機員：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？

檢查員：在車窗注意一下就好啦。

司機員：看不到…不要看了，太危險了。

檢查員：現在還有動力嗎？還有動力是不是？

司機員：沒有吶，現在每一車車側燈都沒有亮啊，都正常啊。

檢查員：那就不是停留軔機的問題吧。

司機員：應該不是停留軔機的問題，應該是電門吧。因為電門有時拉有，有時候拉沒有，這樣，有時候拉到一半，速度又自己變零這樣。

檢查員：那…那你是全列車都一樣嗎？那你看馬達，馬達有沒有隔離掉。

司機員：對，我現在駕駛端這邊變成備援傾斜。

檢查員：電源阻絕，那個是風泵的問題，電源阻絕那是哪一車你知道嗎？

司機員：這是駕駛端。

檢查員：哪一車他應該會有哪一車，你最下面那一行有哪一車。

司機員：8車

檢查員：8車，那你壓8車的，手壓5秒看會不會復原。

檢查員：壓車的位置，看他會不會復原，不然電源阻絕也是可以用。

司機員：還是一樣黃的啊。

檢查員：現在電門又可以了吧？

司機員：有時候有，有時候沒有，現在有。

司機員：現在宜蘭要停車，現在電門收掉。

檢查員：現在又有電了是不是？電門又可以了吧？

司機員：對，現在到宜蘭。

檢查員：好好，原則我會幫你換車，我會叫花蓮換車

司機員：花蓮要換車，對。

檢查員：那你就盡量這樣開厚。

(中時電子報)