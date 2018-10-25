呂秀蓮：明年2月17日 提出台灣和平公投

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美國軍艦日前經過台灣，前副總統呂秀蓮今表示，明年2月17日會提出台灣和平公投；希望搭配2020年總統選舉尋求民意支持；台灣人民應該珍惜把握，站在台灣戰略位置，政府應該超越藍綠統獨，謀求台灣與中國關係正常化。

呂秀蓮今召開「美國看待軍艦繞行台灣」記者會；呂秀蓮指出，中美情勢緊張，連帶牽動兩岸關係，台灣在這並不是價格的戰爭，而是價值的戰爭。

呂秀蓮說，台灣需要向全世界表明，台灣海峽是國際公海，台灣海峽應該國際化、非軍事化，歡迎更多不同國家船艦自由通行，確保台海和平非軍事化。

呂秀蓮強調，若美國要軍演，可選在太平洋或南海，不要選在台灣海峽這狹窄的海域進行，很怕會擦槍走火。因此希望透過公民投票的方式，表達台灣和平中立的立場，將於2019年2月提出台灣和平公投連署第一階段，搭配2020年總統選舉，尋求全國民意，共同支持和平中立。選舉結束，所有要參加立委總統候選人，要集中心思，思考謀求台灣正常化的各種策略，讓台灣需要長治久安。

呂秀蓮表示，台灣人民應該珍惜把握，站在台灣戰略位置，政府應該超越藍綠統獨，謀求台灣與中國關係正常化，希望進行爭取美國、日本其他國家的支持，改善正常化與台灣的關係。

(中時 )

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