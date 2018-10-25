美傳11月軍演 呂秀蓮：明年2月提和平中立公投連署

2018年10月25日 13:43 旺報 潘維庭

美媒報導，美國可能在11月在大陸周邊進行軍演或軍艦穿越台海，前副總統呂秀蓮辦公室25日舉行「如何看待美國軍艦繞行台灣」記者會。呂秀蓮指出，美國總統川普日前宣布退出中程核飛彈條約，被認為劍指中俄，或被說是「冷戰2.0」序幕，「美中像兩隻大象準備打架時，草地上的各種動物要如何自求多福？」

呂秀蓮指出，中國已被美國視為戰略競爭對手，且美軍在第一島鏈可能要退卻到第二島鏈，屆時台灣的戰略價值在哪裡？她提出三點呼籲，首先，讓台灣海峽國際化、非軍事化，並希望不要在台海軍演，以免「擦槍走火」；其次，她表示明年2月27日將會提出和平中立公投連署第一階段，第三，她希望大家能珍惜把握「戰略機遇期」，超越藍綠統獨，共同思考台灣和中國關係的正常化。

前中科院長龔家正則判斷，今年11月美國確會進行軍演，地點可能是從印度洋派航母戰鬥群到南海演習區，或是南海加上西太平洋演習區，後者則以美日為主；軍演結束時，航母單縱隊再從台海一路向北。

前國安會副秘書長張旭成則表示，「在川普政府對中國重新定位之下，蔡總統曾說我們也能做棋手，但我們做了棋手了沒有？對美國沒有提出自貿協定與需要的武器系統需求，是否認真考慮了我們的國防發展？」

軍事專家吳明杰則指出，目前看到中共對台戰略還是以「心戰為上，武統為下」，解放軍對軍力宣傳，不只影響台灣，連西方國家也受到影響，但解放軍事實上不少傳統裝備沒有宣稱的那麼強大，台灣不應讓「失敗主義」蔓延，對國防失去信心，應該要做到讓對岸「不敢打、不能打、不想打、不會打」。

(旺報 )