僅3候選人提失智政見 協會：失智照護仍未到位

台灣失智症協會今（25日）聯合失智者、失智者家屬共同呼籲縣市候選人重視失智議題。（林周義攝）

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林周義

「我的失智媽媽走丟後，警察卻不夠積極！」縣市長選舉將至，台灣失智症協會近日整理候選人政見，發現僅有3位候選人提出失智症相關政見，甚至無人知曉「失智症政策綱領2.0」。我國共有超過27萬家庭正承受失智症帶來的衝擊，但各地政府、警政單位、教育部、甚至勞動部對失智的措施卻不夠到位。因此失智症協會今（25日）聯合失智者、失智者家屬共同呼籲縣市候選人重視失智議題。

衛福部今年公布的「失智症政策綱領2.0」，期盼在2025年達成70%以上失智家庭照護者獲得支持與訓練、70%以上失智症人口獲得診斷及服務、7%國人對失智有正確認知的目標。但台灣失智症協會政策委員會主任委員徐文俊表示，目前的診斷率僅有30%，民眾對失智的認知也僅3%。

根據監察委員江綺雯的調查報告，失智症不僅是老年人的疾病，其中最年輕的失智者僅6歲，而所有患者中又以女性居多，佔59.6%。她表示，勞動部應針對年輕型失智者，提供職業再造機會，然而目前成效果相當糟糕，「因勞動部說衛福部沒有把人給我」。

年輕型失智者家屬，劉鳳蓮表示，丈夫原是工程師，罹患失智後無法繼續工作，只能待在家中，偶爾至Yong記憶會館打工，賺取零用錢。患有肺癌的她，因照管中心無法滿足年輕失智者的需求，每天只能工作半天。不僅要應付家中開銷，女兒的研究所費用也由自己一肩扛起。

不僅是勞動部，警政署也應建立單獨的失智者協尋專線，建立地方的協尋系統。交通方面，仍有126名中、重度失智者的駕照尚未註銷，然而衛福部因保護個資，停止提供2015年以後的失智者資料，辦理程序遭遇瓶頸。

另外，失智者常見面臨訴訟的狀況，法務體系卻對失智缺乏了解，令失智者在沒有法律的保障下被拋棄。即便調查報告出爐後，金管會已與法務部對談，但江綺雯表示，該制度仍需立法院提供法源。

江綺雯表示，中央的政策仍需地方政府的搭配，依照各地需求訂定自治規劃。今日所提的問題僅為冰山一角，呼籲縣市長候選人重視失智症，以建立失智友善社會。

(中時 )

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