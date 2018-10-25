美艦助長台獨氣焰 陸重話批：台海和平穩定最大威脅

友善列印
旺報
張國威

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和25日在「北京香山論壇」開幕式上批評美國干預大陸內政。並直言，若有人試圖把台灣從大陸分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。

魏鳳和強調，大陸仍是世界上唯一沒有實現統一的大國，大陸軍隊始終牢記祖宗的神聖領土一寸也不能丟，別人的東西一分一毫也不要。魏鳳和並警告，台灣問題事關大陸主權和領土完整，涉大陸的核心利益，「在這個問題上，反覆挑戰大陸的底線，是極其危險的；如果有人試圖把台灣從大陸分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

大陸全國人大常委會委員長栗戰書24日在「北京香山論壇」晚宴上致詞時也表示，「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅」；有的國家在台灣問題上，同台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力的囂張氣焰，國際社會應該高度警惕；大陸將以最大誠意，盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景，也有堅定意志、充分的信心和足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

外界認為，大陸官、軍方此次同聲嚴厲批評美國干涉台灣事務，起因於美艦一艘驅逐艦及一艘巡洋艦於22日行經台灣海峽。但中華戰略學會研究員張競25日受訪時就此表示，美艦經常航躍台灣海峽，在3個月前也曾如此，但大陸反應並不激烈。

張競指出，這次大陸官方、軍方較以往大動作反台獨，首先是對美國近來在朝鮮半島、中程飛彈條約等事上被美國「甩鍋」，忍無可忍，意在藉香山論壇的主場優勢敲打美國外，另一方面是我方主動公布美艦行蹤，有可能助長台獨氣焰。

(旺報 )

快評》香山論壇「和諧」主旋律 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。