美艦助長台獨氣焰 陸重話批：台海和平穩定最大威脅

2018年10月25日 13:36 旺報 張國威

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和25日在「北京香山論壇」開幕式上批評美國干預大陸內政。並直言，若有人試圖把台灣從大陸分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。

魏鳳和強調，大陸仍是世界上唯一沒有實現統一的大國，大陸軍隊始終牢記祖宗的神聖領土一寸也不能丟，別人的東西一分一毫也不要。魏鳳和並警告，台灣問題事關大陸主權和領土完整，涉大陸的核心利益，「在這個問題上，反覆挑戰大陸的底線，是極其危險的；如果有人試圖把台灣從大陸分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

大陸全國人大常委會委員長栗戰書24日在「北京香山論壇」晚宴上致詞時也表示，「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅」；有的國家在台灣問題上，同台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力的囂張氣焰，國際社會應該高度警惕；大陸將以最大誠意，盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景，也有堅定意志、充分的信心和足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

外界認為，大陸官、軍方此次同聲嚴厲批評美國干涉台灣事務，起因於美艦一艘驅逐艦及一艘巡洋艦於22日行經台灣海峽。但中華戰略學會研究員張競25日受訪時就此表示，美艦經常航躍台灣海峽，在3個月前也曾如此，但大陸反應並不激烈。

張競指出，這次大陸官方、軍方較以往大動作反台獨，首先是對美國近來在朝鮮半島、中程飛彈條約等事上被美國「甩鍋」，忍無可忍，意在藉香山論壇的主場優勢敲打美國外，另一方面是我方主動公布美艦行蹤，有可能助長台獨氣焰。

(旺報 )