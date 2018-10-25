清大、台藝大簽約 兩校將互派交換生免費修課

2018年10月25日 13:34 旺報 李侑珊

清華與3所藝術大學交換生協議。（清華大學提供）

清華大學與台灣藝術大學今(25)日簽訂協議，成為教育策略聯盟，兩校並簽訂學生交流協議，自108學年開始，每學期將互派最多10名交換生，不必負擔額外學分費，即可到對方學校跨領域學習。

清大校長賀陳弘表示，互派交換生的目標主要在協助學生跨領域學習，清華自2011年起即與北藝大及南藝大簽署交流協議，7年來清華赴兩校交換的學生達130人。

賀陳弘提到，臺藝大是國內歷史最悠久的藝術大學，傑出校友包括導演李安、侯孝賢、音樂家馬水龍、畫家學者黃光男等，清華學生赴臺藝大交換，藝術氛圍濃厚，而清大到南北藝大修的課，以電影創作最多，其次是新媒體藝術、劇場設計等，可見清華學生對專業藝術的學習渴求非常高。兩所藝術大學的學生也來清華修習電機、資工等課程，拓展藝術表現的形式。

賀陳弘認為，台藝大有完整的美術、設計、傳播、表演藝術學院，提供多元豐富的課程，在視覺傳達設計、多媒體動畫等領域教學表現傑出，值得清華理工學生跨領域探索，也成為藝術學院學生修習西畫、國畫、書法等專業進階課程的好選擇。

「國家要強大不光是著重理工、科技，更要看見藝術、人文，台藝大校長陳志誠則表示，台藝大與清華簽署教育策略聯盟，將有倍乘的效能，兩校簽訂學生交流協議後，將讓學子擁有更大資源的交流平台

清華大學教育推廣中心主任張元杰表示，清華目前為台聯大系統大學之一，與陽明、交大、中央原就有許多研究教學互動，且與政大、東華等7所大學簽訂學生交流協議，提供學生更精彩多元的跨領域學習機會。

張元杰說，學生跨校交換的住宿、選課及使用學校設施等，都擁有與交換校學生同等權利，比起跨校選課，可更長期、深度體驗另一校的教學及校園生活氛圍，「因免費名額有限，不少學生甚至願意自費交換。」

清大表示，清華大學與台藝大簽訂的教育策略聯盟協議，包括兩校教師跨校開授專業課程與通識課程，兩校學生跨校選修課程並取得學分，共同參與學術研究與產學合作等。

(旺報 )