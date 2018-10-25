蘇花瓶頸路段改善工程可行性評估 徐榛蔚要求啟動獲支持

2018年10月25日 13:36 中時 范振和

立法委員徐榛蔚在立法院交通委員會提案，要求交通部立即啟動蘇花公路瓶頸路段「和平-和中」、「大清水-崇德」段可行性評估，獲得朝野立委一致支持通過，交通部次長王國材允諾研究納入評估。

「東部人回家的路要用命來換嗎？蘇花改二期工程應接續進行，立刻進行瓶頸路段改善可行性評估。」徐榛蔚指出，今年7月間，行政院長賴清德視察宜蘭縣，裁示年底要啟動蘇花公路「東澳-南澳」段新闢改善道路的可行性評估，為何獨漏花蓮境內「和平-和中」及「大清水-崇德」段？為何不一次到位，通盤性全面評估？

徐榛蔚24日針對10月21日普悠瑪翻車事件，造成返鄉花東居民心不安，旅客搭乘蒙陰影的影響，提案要求交通部立即啟動蘇花公路瓶頸路段改善可行性評估，交通部應改變「鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，提供花東更完整、多元、安全的回家路。

她表示，如何從普悠瑪事件中反省、學習，記取教訓，是台鐵必要任務，成立獨立的第三方公正運輸安全調查委員會，刻不容緩。此外，應徹底檢討獨尊鐵路的花東交通政策。

徐榛蔚認為，相較於運量有限、一票難求的鐵路，家戶幾乎都擁有可上公路的交通工具，公路的安全、完整更為重要，她就任立委以來，就不斷要求交通部給花東人民安全回家的路未果，難道每次都得靠民眾犧牲生命，才能喚起執政者的良知，來重視東部交通嗎？

(中時 )