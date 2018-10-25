蘇花瓶頸路段改善工程可行性評估 徐榛蔚要求啟動獲支持

立委徐榛蔚建請交通部立刻啟動蘇花公路瓶頸路段二期改善工程可行性評估。（徐榛蔚服務處提供）

友善列印
中時
范振和

立法委員徐榛蔚在立法院交通委員會提案，要求交通部立即啟動蘇花公路瓶頸路段「和平-和中」、「大清水-崇德」段可行性評估，獲得朝野立委一致支持通過，交通部次長王國材允諾研究納入評估。

「東部人回家的路要用命來換嗎？蘇花改二期工程應接續進行，立刻進行瓶頸路段改善可行性評估。」徐榛蔚指出，今年7月間，行政院長賴清德視察宜蘭縣，裁示年底要啟動蘇花公路「東澳-南澳」段新闢改善道路的可行性評估，為何獨漏花蓮境內「和平-和中」及「大清水-崇德」段？為何不一次到位，通盤性全面評估？

徐榛蔚24日針對10月21日普悠瑪翻車事件，造成返鄉花東居民心不安，旅客搭乘蒙陰影的影響，提案要求交通部立即啟動蘇花公路瓶頸路段改善可行性評估，交通部應改變「鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，提供花東更完整、多元、安全的回家路。

她表示，如何從普悠瑪事件中反省、學習，記取教訓，是台鐵必要任務，成立獨立的第三方公正運輸安全調查委員會，刻不容緩。此外，應徹底檢討獨尊鐵路的花東交通政策。

徐榛蔚認為，相較於運量有限、一票難求的鐵路，家戶幾乎都擁有可上公路的交通工具，公路的安全、完整更為重要，她就任立委以來，就不斷要求交通部給花東人民安全回家的路未果，難道每次都得靠民眾犧牲生命，才能喚起執政者的良知，來重視東部交通嗎？

(中時 )

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