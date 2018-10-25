NBA》不悔當年否決保羅交易 史騰自封聯盟保鑣

2018年10月25日 13:48 中時電子報 黃及人

在史騰擔任NBA總裁30年期間，最受爭議性的決定當屬2011年否決黃蜂把保羅送到湖人的交易案，史騰25日受訪強調，自己並不後悔當初的決定，「我之所以這麼做，因為我必須保護當時的黃蜂！」他甚至自封是聯盟的保鑣。

回顧2011年12月，黃蜂(紐奧良鵜鶘前身)透過跟火箭、湖人交易，把保羅送去湖人，卻因當時黃蜂仍由聯盟託管當中，這筆交易直接遭到史騰用「籃球因素」否決，隨後保羅仍被黃蜂交易到快艇，展開他為期6年多的快艇生涯。

「到現在仍有很多人問我，為何阻止保羅前往湖人？但我並未阻止，只是沒批准，」史騰說，「沒有1支球隊能在沒有老闆情況下，交易掉1名未來籃球名人堂成員，我當時是老闆的代表人，我不想把管理權交給黃蜂總管登普斯。」

史騰甚至替現任總裁席爾佛全力護航，「當今年夏天考辛斯跟勇士簽約，不少偉大的網路鄉民憤慨要求席爾佛，應該要跟我當年阻止保羅前往湖人一樣，全力阻擋考辛斯跳槽勇士，我認為那一點也不好，更是相當愚蠢的想法。」

「當我想著這份工作最美好時刻，我不會只想喬丹豐功偉績，」史騰說，「我會想魔術強生宣布罹患愛滋、史普威爾『鎖喉』教頭、阿泰斯特衝進觀眾席或多納西的『黑哨』，我不得不站出來保護這個聯盟，那是我的工作！」

(中時電子報)