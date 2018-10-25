台北》普悠瑪事故 丁守中轟：台鐵管理文化從根爛到爆

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台鐵普悠瑪列車出軌翻覆釀嚴重死傷，國民黨台北市長候選人丁守中25日則在臉書直批「台鐵的管理文化，從根爛到爆了！」事發至今，台鐵謊言一場又一場，能瞞就瞞、能騙就騙，避重就輕，管理文化墮落至此，根本不把運輸安全放在眼裡，還一直想嫁禍給一個小司機員，「交通部和台鐵，真對不起買票搭車的台灣人民」。

丁守中表示，這兩天大家都很痛心，不但為罹難朋友們哀悼，更痛心交通部、台灣鐵路管理局的管理高層、管理文化根本從根爛爆了。

他進一步說，台鐵的說法每天一變，每次不一樣，高層天天出來鞠躬道歉，卻千方百計將責任推到司機員「人為疏失」上，還欺下瞞上，謊稱司機員沒跟調度員報備，也沒進行內部通報的SOP措施；結果早上才放話，晚上就被行政院打臉，證實司機員的確曾告知調度員ATP關閉。

丁守中指出，最糟的是，普悠瑪究竟有無ATP遠端遙控，根本是個有或沒有的是非題，台鐵混了三天才承認普悠瑪之前的列車在民意壓力下都裝了ATP以策安全，最新引進的普悠瑪則沒有，台鐵高層也沒人想到該不該安裝，「這就是行政院長賴清德昨天對著全民比OK的普悠瑪。」

他也提到，國外公共運輸萬一發生故障疑慮，通常會馬上停駛，並向乘客廣播說明後換車，保障公眾安全，但這次事故一路都有故障異狀、列車誤點，司機員不斷發出求救訊號，台鐵全都知道，怎麼會容許車子開下去？

丁守中並直言，普悠瑪的災情，就是民進黨的選情，中油油品出包、普悠瑪出軌，是壓垮民進黨選情的最後稻草，民進黨將敗得比預期更慘。

(中時 )

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