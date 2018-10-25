美艦經台 前中科院長龔家政：面對大陸武嚇 美扮演角色有限

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美國軍艦日前經過台海，觸動美中間的敏感神經。前中科院長龔家政表示，美國在這個演習要秀他的肌肉，但是從中美軍事能力來看，並未有很大實質意義；面對中國大陸的武嚇，美國在台海能扮演什麼樣的角色，其實也是相當有限。

呂秀蓮今天主持「如何看待美國軍艦繞行台灣？」記者會，邀請專家分析美艦通過的意義。資深媒體人吳明杰認為，北京很多武器裝備沒有宣稱那麼的強大，心理戰是要造成一個態勢，讓台灣人覺得打不過、不要去對抗，這樣失敗主義如果蔓延，台灣人會對國防失去信心。

呂秀蓮今表示，美國軍艦經過台海過去曾有多次紀錄，但這次美方卻事先透露，我國防部也宣布，只是在美國軍艦經過台灣的同一天，美方也宣布退出中程核武飛彈，可見美方是公開將中國和俄羅斯作為對抗對象，軍艦繞台算是冷戰2.0版的序幕。

龔家政說，60年前八二三炮戰，美國如何保護台灣，也是只有提供防禦裝備，美國大兵不會到台灣的，美國很有可能會退出從日本、台灣到馬來西亞的第一島鏈，若是退出台灣就必須孤獨對抗中國大陸，若第一島鏈發生問題時，就要像蔡總統日前所說，防衛台灣是自己責任，美國不會發一兵一卒到台灣；這也是顯示台灣要靠自己，「所以有危機狀況，我們也無法有依靠。軍事上建議以防禦為主，政治上呼籲喚起全民支持台海非戰爭軍事化，我們支持和平中立立場，讓台灣這段時間捲入不必要的火藥庫」。

吳明杰表示，台灣若失敗主義蔓延，軍事就不用打了，未來避免台海戰爭，能做的就是「不敢打」，不敢打是國際盟邦介入，或「對台用兵，北京政權可能垮台，如何讓他們去做這樣評估」；至於「不想打、不會打」成本最低，但這要有社會共識及牽涉意識形態；此外，中國大陸武力拿下台灣到底對大陸老百姓有什麼好處？願不願意送他們孩子上戰場，這部分大陸大概跟台灣是一樣；最後是「不會打」就是公開放棄武力犯台，但是可能要很長時間，目前看不到，最近習近平核心的做法可以看到更明確。

(中時 )

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