研發太陽能電池智慧管理系統 中正大學師生獲頒創新金獎

2018年10月25日 14:10 旺報 李侑珊

太陽能發電逐漸普及化，中正大學光機電所團隊研發一項太陽光熱分離裝置，不僅結合無線充電技術，讓太陽電力不用透過任何實體線路就能傳輸，更設計智慧型電池管理系統掌控儲能電池狀態，還開發手機APP可監測供電的功能，這項研發成果獲頒「潔能科技創意實作競賽」大專太陽能光電創新應用組金牌獎。

中正大學光機電所教授王欽戊表示，太陽能電力引進室內，必須先拉電線、配置電路，使用者要用電，也只能在固定地點或拿著延長線接電。

為了突破太陽能發電的不便，王欽戊指導碩士學生葉人瑀、陳彥廷、張祐睿、陳駿勝，共同開發與設計一個「創意太陽能源傳輸裝置」，結合太陽光熱分離與無線充電技術，希望讓太陽能電力傳輸不再受到空間環境的限制，而能更加便利民生。

王欽戊提到，這次作品跟一般無線傳輸技術最大的不同，在於更在發射端和接收端之間加入中繼線圈，提高傳送電力的距離與效率，而團隊也開發遠端監控系統的手機APP，能隨時隨地監控整體裝置的電池健康狀態，甚至讓太陽能電力透過無線傳輸，開啟或關閉供電功能。

在這次競賽中，中正光機電所團隊也持續運用「太陽光熱分離」的獨家專利技術，不只太陽「光」，連太陽「熱」都不浪費，通通轉成再生電力並儲存至智慧型電池管理系統。

碩士生陳彥廷表示，智慧型電池管理系統可偵測電池的健康狀況，包含電壓、電流、溫度及殘餘電量等資訊，當儲能電池的電壓或溫度過高時，將可自動啟動自我保護機制斷開負載。

王欽戊則指出，電池管理系統也設計主動式充放電平衡裝置，在充放電過程中平衡每顆電池電壓，維持在一定數值，避免造成過載發生危險。

此外，嘉義民雄在地盛產鳳梨，中正大學電機工程所余國瑞教授指導的學生李柏翰、李亞宸、蔡誠祐觀察到農民會幫鳳梨「戴帽子」防曬，因此設計一款「智慧型多功太陽能帽」。該作品不僅降低日照對鳳梨的傷害，也將太陽光轉換成電能，供其他作物夜間照明使用，還有防止蟲害、加裝水霧機噴水維持鳳梨水分等附加功能，獲得該競賽「大專太陽能光電創新應用組」銅牌。

(旺報 )