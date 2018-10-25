陳偉杰率先成立青年後援會 主打「青年挺青年」爭取青年族群選票

圖/新北市第一選區市議員候選人陳偉杰提供。

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中時電子報
綜合報導

投票進入倒數三十天，各地選情增溫，青年族群和首投族也成為候選人極力爭取的重要票源。新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員候選人陳偉杰率先成立青年後援會，強調「青年挺青年」，希望選區內青年朋友支持他，讓他成為替青年代言的市議員。陳偉杰並承諾當選後會在議會辦公室成立「青年服務小組」，協助青年朋友解決各式問題，並且爭取經費，提供願意返鄉創業的青年資金，他陸續會在臉書推出青年政見，以網路文宣，爭取青年認同。

陳偉杰說，自己是三個國小孩子的父親，非常瞭解年輕雙薪父母的沉重壓力。自己也在大學教書多年，深知青年世代面對就業創業、對未來的迷茫，他身為國民黨提名的青年候選人，一定要站出來為青年發聲。陳偉杰說，他的青年後援會是學生、年輕好友與支持者一起幫忙成立的，就是要突顯他與其他資深候選人的不同，也期許他莫忘初衷，保持青年從政的熱情與膽識進入議會，爭取青年權益。

陳偉杰的青年後援會陸續以拍影片、直播、路邊散步等創意方式，成為傳統選戰中的亮點，尤其在臉書推出改善淡水交通篇影片更獲得熱烈迴響，也讓區內其他候選人紛起效尤。不過插曲事件是同為國民黨提名的資深老將鄭戴麗香卻在影片結尾打出「國民黨唯一提名」字樣引起陳偉杰支持者反彈，但對此，也是國民黨提名的陳偉杰卻一派輕鬆表示「大家都是唯一啊！鄭戴議員是唯一資深，我是唯一青年，一加一等於二，國民黨兩席議員席次都必須守住」。

陳偉杰說，接下來他也會協助安排青年朋友與侯友宜市長對談青年政策，讓侯友宜聽到青年世代心聲，有助於規劃未來的青年政策。

(中時電子報)

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