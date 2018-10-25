「我們一起去死」！ 女依訊息跳樓輕生 男判無罪

女子照「我們一起去死」訊息跳樓輕生，傳訊男判無罪。 (示意圖/達志影像)

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中時

27歲湯姓美髮師，知悉耿姓男友，有曾交往6年的前女友後，情緒大壞，去年元旦假期到耿男住處談判後，隔天搭電梯直上12樓後墜樓身亡，因耿男案發前曾傳LINE訊息「那我們就一起死吧」，還說「要去死我陪你」等語，檢方認定他傳訊息有「欲自殺而謀為共死邀約」之意，依刑法加工自殺罪將他起訴。台北地方法院審理後，合議庭認為耿在事前曾極力排解湯女自殺意願，顯然不是要幫助自殺，今(25)日判耿無罪。

本案起因去年1月1日晚間11時許，耿曾傳LINE「那我們就一起死吧」等語給湯女，1小時後湯女到耿男家談判，後來卻選擇跳樓結束生命，耿男直到警方找上門才知噩耗，他在檢警偵查中說，女友睡前說了多次「想去死」，他以為只是氣話，一度回說「要去死我陪你」，不料一覺起來女友已殞命，沒有幫助湯女自殺的犯意。但檢方還是認定耿男有假裝想自殺，而同謀共死邀約，才使被害人到他住處後跳樓，依加工自殺罪起訴。

北院審理1年多，合議庭認為，耿男在知道湯女有尋死念頭後，前後曾連續撥打26通電話勸阻，湯女不是不接，就是回應「抱歉了」；另耿也傳臉書簡訊、LINE訊息勸阻，確實已盡力阻止和排解湯女尋死念頭，不能以訊息內容就推論耿有幫助自殺的故意，依法應判決無罪。可上訴。

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