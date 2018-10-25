竹北地價稅增 竹縣議員批：3天1碗變1天30碗

2018年10月25日 14:13 中時 莊旻靜

20餘名新竹縣議員25日上午提出臨時動議，討論地價稅凍漲一案。（莊旻靜攝）

20餘名新竹縣議員25日上午提出臨時動議，討論地價稅凍漲一案。（莊旻靜攝）

新竹縣地價稅漲近日沸沸揚揚，新竹縣議會多名議員25日在議員邱振瑋總質詢時間提出臨時動議，討關於地價稅凍漲的提案，多名議員質疑縣府一次暴漲導致民眾從數十萬繳到百萬，要求縣府、縣長邱鏡淳苦民所苦，並要求地政處立即再度召開地價評議委員會，或是重新審定，或是按照去年地價繳納，最後議長張鎮榮宣布，此案將修正通過。

議員張春鳳在臨時動議開始時，先要求地政處、稅捐稽徵局說明調整公告地價及地價稅的原因，處長魏嘉憲表示，這是秉持社會公平，也基於大數據的審視，發現地價偏差造成不均衡，作為課徵地價稅依據，因此非常審慎處理，由地評會採取合議制通過，公告地價調整後也在今年1月公告。

稅捐局長彭惠珠表示，今年主要竹北市的6大新興區稅額調整較多，2016年全縣每戶平均繳納地價稅896元（今年1038元），2016年竹東鎮平均地價稅1120元（今年1096元）、湖口鄉為969元（今年947元）、芎林鄉1146元（今年1205元）、新埔鎮1154元（今年則為1246元）、五峰鄉836元（調整後716元），而調整前竹北六大新興區包含高鐵特區平均259元、縣二285元、台科大144元，且六大新興區有2973戶因低於100元而免繳。即使調整後，竹北市平均地價稅1026元，依舊低於竹東鎮的1096元、新埔鎮的1246元、關西鎮的1178元。

副議長陳見賢表示，縣長邱鏡淳在位已經第9年了，竹北市的地價低於各鄉鎮，要調整「我都認同」，但調幅理應要有一定的比例，不能「3天都不吃飯，突然1天要吃30碗」，就像高鐵地區徵收戶，原先擁有1千多坪土地，被徵收後剩下4、500坪，被徵收無法種田，孩子上班薪水一年不到百萬，若要立即買賣土地還要繳納3分之1增值稅，地價稅暴漲這麼多，「是要官逼民反嗎？」

陳見賢也說，地價稅調整茲事體大，不僅影響地主，也有軍公教退休人員投資非自住用房屋也要課徵，從1萬變6萬，不能因為大環境不好，縣府就向縣民拿錢，且這筆地價稅完全是縣府所用、13鄉鎮也受惠，他要求縣府理應苦民所苦，避免雪上加霜「會鬧出人命」，陳見賢也說，要講公平正義早該要調整，「為何等到現在？」等縣府請示中央結束，「縣長也換人了」。

縣議員鄭美琴要求地政處立即再度召開地價評議委員會，要求稅捐局比照去年，重新寄出稅單，再請地主繳納，今年已寄出的稅單則前單作廢。彭惠珠則表示，對地價稅有疑義的民眾可以向稅捐局申請明細，或是來電詢問，會一一解釋。另外對於公告地價調整增加稅額50％以上、且稅額增加1萬元以上者，稅捐局也提出地價稅延期或分期繳納作業。

議員楊敬賜則要求地價稅維持去年，他說近2日接獲非常多竹北市民抗議，因為這次調的非常高，有人繳納到去年的7、8倍都有，「沒有反對，但不能調整這麼多」，區段徵收的地主倍縣府拿走6成土地，剩下的地沒有人租也沒有生產，賣地沒有人要，一下繳太多「這情何以堪？」。議員彭余美玲也要求盡速召開地評會，張春鳳也希望議員們能旁聽，請地評會盡速核定新的地價。

邱鏡淳表示，對於地價部分都是依法行政，議員的質詢、提案，他要是能自行決定一定會「一肩扛起」，不過仍要請示中央等。張鎮榮則在最後宣布，此臨時提案將修正通過。

(中時 )