無法接受「變老」 周迅自曝：每天早上坐在沙發哭

2018年10月25日 14:11 中時電子報 蔡曉婷

周迅與陳可辛對談。（圖／翻攝自秒拍）

44歲周迅最近因電視劇《如懿傳》人氣翻漲，然她在作品前半段與霍建華「回春」扮少年如懿與弘曆，當時曾受到外界熱議。最近周迅接受專訪，坦言前幾年意識到自己的衰老，因此常常愁眉苦臉，打趣說：「我真的早上起來坐在沙發上就開始哭」，這次她在《如懿傳》敢演回18歲的少女，是因為有信心回到那個年紀的狀態。

周迅與陳可辛最近應邀接受《時尚芭莎》專訪，陳可辛說前陣子《如懿傳》播出，看到很多人在討論周迅的臉，令他覺得很心疼，認為周迅狀態一直很好，「每個年齡就該有那個年齡的樣子，不同年紀的漂亮」，想藉此機會替周迅打氣，周迅也吐出前幾年因此有過焦慮。

周迅說，拍完《明月幾時有》到《如懿傳》之間，自己有好幾年沉浸在變老的焦慮，苦笑說：「拍出來的鏡頭又被人說胖和皺紋」，導致她天天起床就開始哭，無法正視年紀只是自然的變化這件事，後來她才看開變得坦然，強調：「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的。」

與高聖遠結婚4年，周迅被問道是否有計畫當媽媽、生個孩子？周迅說自己20接近30多歲時特別想當媽媽，但當時沒合適機會，便打消這計畫至今，直到現在她還是沒決定要不要孩子，語重心長說：「萬一生出不乖的孩子呢？萬一生出一個對這世界沒好處的孩子呢？」她認還沒準備好，還是喜歡自由的狀態，陳可辛便虧她：「但這件事是永遠不會準備好的」，周迅則同意說：「是，我覺得就是順其自然」。

(中時電子報)