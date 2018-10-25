法媒：沙國涉記者命案 西方陷入對其軍售兩難

2018年10月25日 14:19 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國總統川普已不排除沙烏地王儲穆罕默德涉嫌記者卡舒吉命案的可能性。法國總統馬克洪24日致電沙烏地國王薩曼，要求澄清真相，並表明法國已做好參與國際制裁的準備。但是，法國國際廣播電台（RFI）中文網25指出，作為沙烏地最主要的軍火供應商，西方國家陷入兩難選擇，既要向沙烏地施壓交代真相，又要不至於損害他們與這個國家的經濟、軍事及外交利益。

川普24日回答記者提問時第一次不排除沙烏地王儲涉案問題。他說，發生謀殺案時，是王儲本人在處理國家事務，如果應該有人要為這一事件承擔責任，應該就是他。川普接着補充，他相信沙烏地國王薩曼對別動隊殺害卡舒吉行動並不知情。

但是，川普也表示過，「我不喜歡那樣一種想法，美國終結與沙烏地的1100億美元合約」，川普指的是沙烏地購買美國軍火的龐大訂單。他補充說，「如果我們那樣做了，他們會怎麼做？他們會把這些錢花在俄羅斯和中國，或者在其他地方投資，這將為美國造成巨大的損失。」

根據位於瑞典的國際和平研究所提供的資料，沙烏地是繼印度之後，全球第二大武器進口國。

西班牙社會黨出身的總理桑切爾一邊揭露對沙烏地記者卡舒吉的「恐怖謀殺」，一邊明確表述了西班牙的優先事務：「保衛西班牙的利益，保護戰略領域的就業機會，而這些領域大部分都處於失業嚴重的地區。」一句話，不能輕易撤銷軍售合約。

法廣中文網說，加拿大和法國自不例外。面對歷史上最大一筆軍售：向沙烏地提供價值近一百億歐元的742輛輕型坦克，加拿大總理杜魯道一方面表示正在就這一事件「研究我們的選項」，一方面承認「要取消這筆與沙烏地阿拉伯的軍售合約異常困難。」

在巴黎，雖然法國總統馬克洪24日打電話給沙烏地國王薩曼，對沙烏地記者遭謀殺事件異常憤怒，要求沙烏地澄清兇案真相，並威脅法國準備好了參與國際制裁。但法國當局選擇了等待。24日愛麗舍宮表示：「只要一切沒有最後弄清楚，法國不會就其與沙烏地阿拉伯的關係匆忙採取任何措施。」

在法國議會24日質詢國防部長帕克利女士時，她回答：「法國要求澄清所有真相，為此必須針對卡舒吉遭殺害事件進行一個獨立可信的調查」。然後，在調查結論的基礎上，「法國將做出決定。」

目前階段，只有對沙烏地軍售較少的德國做出明確決定，宣布取消向沙烏地出口軍火，但同時德國財政部長承認：如果只是德國一國中止對沙烏地的軍售，與此同時，其他國家就會來填補了空缺，德國的行動將不會產生任何積極有效的效果。

法廣指出，一些專家認為，西方國家政府應該在權衡兩方面之後做出決定，一方面是商業利益和戰略利益，另一方面是倫理道德，尤其是在不能確定這些軍備將會被沙烏地如何使用的情況下。

年初開始，在沙烏地轟炸葉門造成眾多無辜平民喪生之後，要求停止對沙烏地軍售的呼籲就已發出。但是，法國專家指出，除了卡舒吉事件，不少國家已經就向沙烏地，向阿拉伯聯合大公國出售軍火提出疑問。在德國，在瑞典，在挪威和芬蘭，爭論十分激烈。在英國、義大利和荷蘭，已經就向上述國家出售軍火提出了控告。這就讓法國面臨了如何與沙烏地保持關係的問題。法國如何能夠繼續與一個殘害其反對派、讓葉門平民窒息，並且拿刀子肢解一位記者的政體保持戰略關係？

西班牙一度曾打算放棄向沙烏地出售四百枚精準炸彈，最後為了不致於損害出售五艘戰艦、價值高達18億美元的更大的一筆生意改弦更張。這些軍艦將在一個失業嚴重的地區建造。

IOL的專家則認為，如果一些西方國家由於政治原因取消對沙國軍售，其他國家，特別是俄羅斯和中國大陸，將會不失時機地進來填補空缺。從長遠來看，美國針對卡舒吉殺害案的反應，應該會促使利雅得與一些對此案未表示任何不安的國家靠近，這些國家首先就是俄羅斯和大陸。

兩年來，大陸已然是沙烏地的第一大石油合作夥伴，現在已開始進入沙烏地的安全市場，向沙烏地提供無人機。

(中時 )