華山分屍案再開庭 死者父怒斥陳伯謙下地獄

2018年10月25日 14:45 中時 王己由

忠孝東路派出所所長林俊燁說，陳伯謙不是自首。(王己由攝)

「男子漢大丈夫敢做敢當，既然敢做這種事就要接受懲罰，我要看著他下地獄。」華山草原分屍命案高姓死者父親，25日到台北地方法院旁聽開庭，對於凶嫌、射箭教練陳伯謙，一直沒有說出共犯，還透過律師主張是自首，企圖求減刑，庭後氣得怒斥。

檢方起訴37歲的陳柏謙，今年5月間在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處進行傳統文化教學，高姓被害女子報名課程。今5月31日下午4時許，高女到「野居草堂」後，與陳伯謙等人聊天、飲酒，隔日0時30分許，因酒醉昏睡倒臥草堂內休息，隔日凌晨4時許，陳趁高女酒醉酣睡，乘機加以性侵，高女酒意稍醒，陳仍未罷手，過程中因高女反抗，陳勒死被害人，藏屍在草堂內的綠色塑膠箱內，再於深夜將死者分屍成13部位，還把高女左側乳頭及外陰部切下要製成標本，最後將屍塊分裝成7袋，載至陽明山山區丟棄。

北院今(25)日上午再度開庭，因陳的律師質疑法醫鑑定報告沒有證據能力，合議庭以鑑定證人身分傳喚法醫所法醫潘至信，潘當庭簡報兩小時，說明相關檢驗和鑑定內容，因陳的律師認為不及準備 資料詰問，改期12月20日再由檢辯詰問。

另律師主張陳是犯後自首，合議庭傳第一手偵查命案的台北市警中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁作證。林證述，清查陳伯謙社交關係，發現陳的男女關係複雜，甚至破案前一天又婚外產子，早懷疑陳有嫌疑而鎖定查辦。

據了解，林說，警方首次約詢陳伯謙時，陳供述死者高女參加過射箭講習，被發現供述不實，開始起疑，也懷疑陳性侵後將死者藏匿，只是尚未掌握具體證據；6月17日，警方再次約詢陳伯謙，就告知他兩個情況，高女失蹤不是被藏匿就是被殺害，陳聽聞沈默不語，面露緊張、身體冒汗，林說以他的經驗，陳伯謙的反應，顯示高女已遇害，當場就問陳「是否有話要說」。

警方事後雖讓陳伯謙回家考慮，但也同步通報高女家屬到「華山草原」陳的小木屋附近跟監、觀察，家屬回報指稱，陳伯謙有打包行李、想逃亡的跡象，於是再次約談陳伯謙，陳終於和盤托出犯罪過程，案情急轉直下；林俊燁說，陳伯謙充其量只是自白，不能算是法律上的自首。鎖定他偵辦並認定殺人，不是主觀臆測和隨意判斷，是有相當事證。

(中時 )