高雄》高雄二度反轉？韓國瑜現象讓吳祥輝「超焦慮」

2018年10月25日 14:41 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底地方選舉白熱化，民進黨資深黨員接連表態力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，對於韓國瑜銳不可擋的網路聲量，讓作家吳祥輝也感到「無法理解、超焦慮」，呼籲民進黨參選人陳其邁不可「輕敵」。

選戰倒數，高雄被視為一級戰區，日前陳其邁陣營指控韓國瑜粉絲團小編及網友散布不實新聞及假消息，意圖使人不當選，並針對網路相關案件提告，包含殭屍帳號入侵粉專、署名「李榮貴」誹謗、將陳其邁宣傳片改製為斷頭影片等。

吳祥輝今日在臉書發文，指出民進黨在高雄執政不錯，但韓國瑜網路人氣旺，讓他不禁問起「我是高雄，我超焦慮。因為我真的無法理解韓國瑜怎麼有辦法『熱起來』…」。

吳祥輝分析，網路聲量顯示的就類似傳統電子媒體的聲量，誰花的廣告費越多，誰的播出頻率就越高。吳祥輝稱操作網軍的基本哲學是：「三人成虎。曾參殺人。」他並酸「在網路的快速特性下，謊言很快會變成真的，但也會很快打回原形。」吳祥輝最後結論出，「網路時代可視為是超極限的廣告化時代。網路沒有秘密，不良產品的死亡會更容易。」

吳祥輝表示，高雄出現二次反轉，第一次是韓國瑜聲量暴增，現在則已經進入第二階段反轉，韓國瑜弱點充分暴露。不過吳祥輝也提醒陳其邁不可輕敵，他認為「陳其邁勝定。不必懷疑。前提是不能輕敵，要去投票，要去拉票。」

(中時電子報)